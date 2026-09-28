Lando Norris le pidió disculpas a Franco Colapinto por su lapidario comentario que tensionó la Fórmula 1

Lando Norris le pidió disculpas a Franco Colapinto tras sus lapidarios comentarios tras el incidente ocasionado por el argentino en el Gran Premio de Azerbaiyán de Fórmula 1 en el circuito callejero de Bakú. El piloto de McLaren aseguró que sus palabras estuvieron más relacionadas a la tensión del momento y no porque realmente pensara eso y además, reconoció que él también se ha equivocado en otras ocasiones.

"Después de la carrera, le envié un mensaje a Franco pidiéndole perdón por los comentarios que hice y que, sencillamente, no debería haber dicho. Sé que no debí hacerlo y que las emociones estaban a flor de piel, pero eso no es excusa: me equivoqué", escribió Norris en sus redes sociales. "Yo mismo he cometido errores a lo largo de los años y sé que esto forma parte, en gran medida, de las carreras y de luchar al límite. Franco y yo nos hemos entendido bien, seguimos siendo buenos amigos y los dos estamos deseando volver a correr este fin de semana", agregó.

La publicación de Lando Norris en Instagram pidiéndole disculpas a Franco Colapinto.

Este comunicado en las redes sociales del campeón del mundo de la máxima categoría del automovilismo está relacionado con lo que dijo. "Si provocas un accidente en un reinicio como este, deberías recibir al menos una suspensión de una carrera", había expresado, quien además había cuestionado el criterio de la FIA para sancionar este tipo de maniobras, además de manifestar que "algunos pilotos simplemente no deberían estar en la Fórmula 1".

El tremendo error de Colapinto que ocasionó un desastre e Bakú

El accidente que ocasionó Franco Colapinto en la vuelta 35, luego del reinicio de la acción tras la salida del Safety Car luego de retirar el auto del Williams de Alex Alborn.

¡¡NO SE PUEDE CREER!! ¡FRANCO COLAPINTO Y PIERRE GASLY SE TOCARON EN EL RELANZAMIENTO Y OTRA VEZ HAY SAFETY CAR!



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Con cierta imprudencia, Colapinto bloqueó los frenos y al ver que quedaba retrasado, se metió por adentro y al darse cuenta que no tenía espacio, quiso abrirse, dándole de lleno a su compañero Pierre Gasly, quien a la vez chocó a Norris, provocando el abandono de todos los involucrados.

La sanción de la FIA a Franco Colapinto por el incidente en Bakú

La FIA en principio sancionó con 10 segundos a Franco Colapinto tras su grave error en el circuito callejero de Bakú, pero como finalmente el fanático de Boca Juniors no terminó la carrera y abandonó tras su ingreso a boxes, decidieron penalizarlo con 5 puestos de retraso en la clasificación para el Gran Premio de Malasia de F1 en el circuito de Sepang.

El cronograma del Gran Premio de Malasia de Fórmula 1

Viernes 2 de octubre

- Práctica Libre 1: 1.30

- Práctica Libre 2: 5.00

Sábado 3 de octubre

- Práctica Libre 3: 1.30

- Clasificación: 5.00

Domingo 4 de octubre

- Carrera: 4.00



