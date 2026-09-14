Las Leonas debutaron con una goleada ante Paraguay en los Juegos Suramericanos

Las Leonas tuvieron un debut demoledor en los Juegos Suramericanos de Santa Fe. El seleccionado argentino femenino de hockey superó 14 a 0 a Paraguay en la Asociación Santafesina y dejó en claro desde el comienzo su superioridad, en un partido que dominó de principio a fin.

El equipo dirigido por Juan Manuel "Gato" López salió decidido a imponer condiciones y encontró rápidamente los espacios para lastimar. Con una presión constante y una gran producción ofensiva, Argentina fue ampliando la diferencia hasta construir una goleada contundente.

Zoe Díaz abrió el marcador antes de los cuatro minutos del primer cuarto y, poco después, Pilar Palacio apareció para establecer el 2 a 0. El tercer tanto llegó mediante un córner corto que Lara Casas transformó en gol. Las Leonas tuvieron varias oportunidades para seguir aumentando la ventaja, aunque Paraguay logró resistir durante algunos minutos.

La diferencia se hizo todavía más amplia en el segundo cuarto. Brisa Bruggesser, Lara Casas y Zoe Díaz volvieron a marcar para llevar el resultado a 6 a 0. La selección argentina mantuvo la intensidad y encontró nuevamente el camino del gol con Bruggesser, mientras que Lourdes Pisthon y Catalina Andrade también se sumaron al marcador para cerrar el primer tiempo con un contundente 9 a 0.

Lejos de relajarse, Las Leonas continuaron manejando el partido después del descanso. Pilar Palacio convirtió nuevamente desde el córner corto para alcanzar el décimo tanto, mientras que Milagros Alastra apareció para marcar el 11-0.

Con el partido completamente controlado, Argentina reguló energías en el último cuarto pensando también en el próximo compromiso. Lara Casas consiguió su tercer gol de la jornada para el 12 a 0, mientras que Catalina Andrade volvió a festejar y Milagros Alastra completó su doblete para establecer el 14 a 0 definitivo.

Casas terminó como la máxima anotadora argentina con tres conquistas. Además, Zoe Díaz, Pilar Palacio, Catalina Andrade y Milagros Alastra marcaron dos goles cada una, mientras que Bruggesser, Pisthon y Andrade completaron la producción ofensiva del conjunto nacional.

El encuentro también tuvo un marco especial en las tribunas de la Asociación Santafesina, con una importante presencia de público y numerosos chicos de escuelas que se acercaron para disfrutar de la presentación de Las Leonas.

Las Leonas ya piensan en Uruguay

Después del contundente estreno frente a Paraguay, Argentina tendrá su segundo desafío en los Juegos Suramericanos ante Uruguay. El encuentro se disputará este martes desde las 14, nuevamente en el sintético de la Asociación Santafesina.

El conjunto uruguayo representará una exigencia mayor para Las Leonas, que buscarán repetir el buen nivel mostrado en su presentación y continuar con paso firme en el certamen.

La formación de Las Leonas

Argentina comenzó el partido con Sofía Cairo, Lara Casas, Sol Pagella, Daiana Pacheco, Zoe Díaz, Pilar Palacio, Chiara Ambrosini, Mercedes Artola, Victoria Falasco, Emma Knobl, Catalina Andrade, Lourdes Pisthon, Sol Guignet, Pilar Pisthon, Brisa Bruggesser, Milagros Alastra, Ana Dodorico y Paula Santamarina.