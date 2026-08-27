Las Leonas sacaron a Australia y jugarán la final del Mundial de Hockey Femenino ante Países Bajos
En el segundo turno de las semifinales, Las Leonas derrotaron por la mínima a Australia y clasificaron a la final del Mundial de Hockey Femenino 2026.
En un partido cerrado, Las Leonas vencieron 1-0 a Australia y se metieron en la gran final del Mundial de Hockey Femenino 2026.
Desde el inicio del encuentro, el combinado nacional tomó la iniciativa y fue ganando superioridad durante todo el desarrollo.
De hecho, el elenco Albiceleste logró tener varios córners cortos, sobre todo a partir del segundo cuarto, aunque le costó capitalizar las oportunidades.
Finalmente, tras una jugada preparada antes de los dos minutos de la última manga, Julieta Jankunas anotó el tanto ganador.
Ahora, el equipo de Fernando Ferrara se medirá el próximo domingo frente a Países Bajos en lo que será su séptima final del mundo.
Así las cosas, Las Leonas buscarán tomarse revancha de la última definición del torneo, donde cayeron justamente frente al conjunto neerlandés, para conquistar su tercera corona en la historia.