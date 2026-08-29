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POR LA GLORIA

Final del Mundial de Hockey 2026 EN VIVO: Las Leonas desperdiciaron un córner corto

Las Leonas buscarán un nuevo título para seguir agigantando su historia cuando disputen hoy la final ante Países Bajos del Mundial 2026.

Juan Riera
Juan Riera
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Las Leonas pierden ante Países Bajos, en el Wagener Stadium de Amstelveen, por la gran final del Mundial de Hockey femenino 2026


El minuto a minuto de Las Leonas vs. Países Bajos por el Mundial de Hockey 2026

  • 11.58 Segundo córner corto para Las Leonas. Anne Veenendaal evitó el empate.
  • 11.56 Córner corto para Argentina. Lo desperdició
  • 11.54 Córner corto para Países Bajos. Zafó Argentina
  • 11.52 Comenzó el tercer cuarto
  • 11.44 Final del segundo cuarto
  • 11.41 Gol de Países Bajos - Yibbi Jansen (0-1)
  • 11.26 Comenzó el segundo cuarto
  • 11.24 FINAL DEL PRIMER CUARTO: 0 A 0
  • 11.21 La China Consentino salvó a la Argentina
  • 11.10 Comenzó la gran final
  • 10.57 Todo listo para la final del Mundial de Hockey 2026
  • 10.54 Países Bajos para la final:  Anne Veenendaal; Lisa Post, Renee van Laarhoven, Sanne Koolen; Xaan de Waard, Yibbi Jansen, Pien Sanders, Felice Albers; Joosje Burg, Marijn Veen y Pien Dickie.
  • 10.50  Las Leonas para la final: Cristina Cosentino; Agustina Gorzelany, Juana Castellaro, Valentina Raposo, Sofía Toccalino; Sofía Cairó, Agostina Alonso, Eugenia Trinchinetti, María José Granatto, Julieta Jankunas y Zoe Díaz.
  • 10.45 Formaciones confirmadas de Las Leonas y Países Bajos 

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