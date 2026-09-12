Las Panteras derrotaron a Venezuela, clasificaron al Mundial de Vóley y van por el título

En su tercera presentación en el Campeonato Sudamericano de Vóley que se juega en Río de Janeiro, Las Panteras vencieron a Venezuela 3-0. De esta manera, se clasificaron para el Mundial 2027 en Canadá y Estados Unidos y los Juegos Panamericanos de Lima 2027.

De esta manera, la selección argentina de Vóley llega invicta a la última fecha del torneo, y definirá este domingo a las 12 ante Brasil, quién será el campeón del torneo y asegurará una plaza para los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028.

¿Cómo fueron los sets?

El inicio del partido fue con un Venezuela imparable que se escapó 10-2 ante un equipo argentino al que le costó en recepción y para definir en ataque. No obstante, poco a poco y ensayando variantes, Las Panteras fueron descontando hasta finalmente empatarlo en 15.

Más tarde, Pelozo siguió brillando en defensa y Cugno y Bulaich respondieron en ataque para darlo vuelta y ganarlo 25-23 tras una buena intervención de la opuesta cordobesa.

En el segundo capítulo, en cambio, Las Panteras se despegaron rápidamente en el marcador por 8-5 y 12-7 con Bulaich y Bertolino bien en ataque. A pesar de que Venezuela se arrimó hasta el 17-18, enseguida Argentina ajustó su juego en ataque y bloqueo y se lo llevó 25-20 tras un error rival.

Último set y clasificación

En el tercer parcial, Argentina se escapó en el marcador 8-4 con una tarea más regular, diferencia que mejoró a 11-6 de la misma manera. Venezuela aprovechó un buen momento en ataque, lo empató en 13 y pasó al frente 16-15 en un periodo algo irregular de Las Panteras.

Sin embargo, las dirigidas por Morando ajustaron su juego en bloqueo y contra, también sumaron con el saque de Mayer, y se despegaron 22-17. Finalmente, Cugno selló el 25-21 y la victoria ante las venezolanas.