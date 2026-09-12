Las Panteras derrotaron a Venezuela, clasificaron al Mundial de Vóley y van por el título
La última fecha del Sudamericano se jugará este domingo a las 12 ante Brasil. El ganador no solo será el campeón del torneo, sino que asegurará una plaza para los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028.
En su tercera presentación en el Campeonato Sudamericano de Vóley que se juega en Río de Janeiro, Las Panteras vencieron a Venezuela 3-0. De esta manera, se clasificaron para el Mundial 2027 en Canadá y Estados Unidos y los Juegos Panamericanos de Lima 2027.
De esta manera, la selección argentina de Vóley llega invicta a la última fecha del torneo, y definirá este domingo a las 12 ante Brasil, quién será el campeón del torneo y asegurará una plaza para los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028.
¿Cómo fueron los sets?
El inicio del partido fue con un Venezuela imparable que se escapó 10-2 ante un equipo argentino al que le costó en recepción y para definir en ataque. No obstante, poco a poco y ensayando variantes, Las Panteras fueron descontando hasta finalmente empatarlo en 15.
Más tarde, Pelozo siguió brillando en defensa y Cugno y Bulaich respondieron en ataque para darlo vuelta y ganarlo 25-23 tras una buena intervención de la opuesta cordobesa.
En el segundo capítulo, en cambio, Las Panteras se despegaron rápidamente en el marcador por 8-5 y 12-7 con Bulaich y Bertolino bien en ataque. A pesar de que Venezuela se arrimó hasta el 17-18, enseguida Argentina ajustó su juego en ataque y bloqueo y se lo llevó 25-20 tras un error rival.
Último set y clasificación
En el tercer parcial, Argentina se escapó en el marcador 8-4 con una tarea más regular, diferencia que mejoró a 11-6 de la misma manera. Venezuela aprovechó un buen momento en ataque, lo empató en 13 y pasó al frente 16-15 en un periodo algo irregular de Las Panteras.
Sin embargo, las dirigidas por Morando ajustaron su juego en bloqueo y contra, también sumaron con el saque de Mayer, y se despegaron 22-17. Finalmente, Cugno selló el 25-21 y la victoria ante las venezolanas.