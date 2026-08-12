Golpe histórico en la NBA: los Lakers cambian de dueño por 12.500 millones de dólares

Los Angeles Lakers están cerca de protagonizar una de las operaciones económicas más impactantes de la historia del deporte. Josh Kushner y Bob Iger llegaron a un acuerdo para comprar la franquicia a Mark Walter por una cifra cercana a los 12.500 millones de dólares, un monto que pulverizaría el récord vigente por la adquisición de un equipo profesional.

La operación todavía no está cerrada. Para que se concrete, deberá recibir el visto bueno unánime de los otros 29 propietarios de la NBA. De obtener esa aprobación, los Lakers iniciarán una nueva etapa bajo el control de dos empresarios con una fuerte vinculación con el mundo del entretenimiento y los negocios.

"Como amantes de la NBA de toda la vida, nos sentimos profundamente honrados por la oportunidad de convertirnos en los administradores de Los Angeles Lakers, una de las franquicias más emblemáticas del mundo", expresaron Kushner e Iger tras alcanzar el acuerdo.

Los compradores también hicieron referencia al legado de la familia Buss, que durante décadas estuvo al frente de la organización. "Nuestro compromiso a largo plazo es construir sobre la base del liderazgo y la visión de Jerry y Jeanie Buss, competir al más alto nivel y servir a este extraordinario equipo, a sus aficionados y a la ciudad de Los Ángeles", agregaron.

Mark Walter vendería a los Lakers apenas un año después de comprarlos

El acuerdo adquiere todavía mayor relevancia por el corto período que pasó desde la última transferencia de la franquicia. Mark Walter había comprado Los Angeles Lakers a la familia Buss por 10.000 millones de dólares, en una operación que ya había establecido un récord.

Ahora, apenas poco más de un año después, la cifra de la nueva transacción ascendería a 12.500 millones. De esta manera, los Lakers no solo volverían a cambiar de propietario, sino que también se convertirían en protagonistas de una valorización extraordinaria.

La eventual venta también representa un salto considerable respecto del precio de las franquicias más caras de la NBA. El récord anterior había quedado en manos de Boston Celtics, adquiridos en 2025 por un grupo encabezado por Bill Chisholm por 6.100 millones de dólares.

El precio de las franquicias de la NBA no deja de crecer

El acuerdo por los Lakers se produce en medio de una escalada sin precedentes en el valor de los equipos de la NBA.

En 2017, Tilman Fertitta compró Houston Rockets por 2.200 millones de dólares. Dos años después, Joe Tsai desembolsó 3.300 millones para quedarse con Brooklyn Nets.

La tendencia continuó en 2023. La familia Adelson y Dumont adquirió Dallas Mavericks por 3.500 millones, mientras que Mat Ishbia pagó 4.000 millones por Phoenix Suns.

El siguiente gran salto se produjo en 2025 con la venta de Boston Celtics por 6.100 millones de dólares. De concretarse el acuerdo por los Lakers, ese registro quedaría prácticamente duplicado.

Un informe de Sportico publicado en noviembre de 2025 había estimado en 5.510 millones de dólares el valor promedio de las franquicias de la NBA. La nueva operación demostraría hasta qué punto las organizaciones más importantes de la liga pueden superar ampliamente esa valuación.

La investigación que enfrenta Mark Walter

La venta de Los Angeles Lakers también ocurre mientras Mark Walter atraviesa una investigación federal relacionada con algunas de las compañías que controla.

De acuerdo con información publicada por Bloomberg en julio,fiscales estadounidenses de Manhattan analizan si Delaware Life Insurance Co. y Clear Spring Life and Annuity Co., dos aseguradoras bajo el control de Walter, informaron de manera adecuada que determinadas inversiones en créditos privados respaldaban a otras compañías vinculadas con el empresario.

La Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos (SEC) también lleva adelante una investigación paralela sobre el asunto, según el mismo medio.

Por el momento, no trascendieron oficialmente los motivos que llevaron a Walter a poner fin a su breve etapa como propietario de los Lakers. La operación, de todos modos, deberá superar el último gran obstáculo: la aprobación unánime del resto de los dueños de la NBA.

Si recibe el aval correspondiente, Los Angeles Lakers pasarán a tener nuevos propietarios y establecerán un récord histórico con una valuación de 12.500 millones de dólares.