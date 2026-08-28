Los Leones cayeron frente a Alemania y se quedaron sin final en el Mundial de Hockey Masculino 2026
En un duelo más que parejo, Los Leones perdieron frente a Alemania y no pudieron alcanzar la gran final del Mundial de Hockey Masculino 2026.
Este viernes, Los Leones perdieron 2-1 frente a Alemania y se quedaron a las puertas de la gran final del Mundial de Hockey Masculino 2026.
Durante el primer tiempo, el desarrollo fue muy parejo. El conjunto Albiceleste manejó la bola con paciencia, pero le costó crear situaciones de riesgo. De hecho, fue el elenco teutón el que tuvo los avisos más claros.
Ya en el complemento, el equipo europeo salió bien parado y, apenas a los tres minutos del tercer cuarto, se puso en ventaja gracias al tanto de Justus Weigand.
Afortunadamente, en el inicio de la última manga, el combinado nacional capitalizó un córner corto de la mejor manera e igualó el marcador por intermedio de Tomás Domene.
Sin embargo, cuando faltaban seis minutos para el cierre y los penales, los germanos aprovecharon una jugada sucia y convirtieron nuevamente gracias a Weigand, su goleador.
Pese a que Lucas Rey decidió jugar sin arquero en el tramo final, Argentina no pudo hacer nada y terminó con derrota.
Ahora, Los Leones finalizarán su presentación en su Copa del Mundo, cuando enfrenten el domingo a Países Bajos en el partido por el tercer y el cuarto puesto.