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Los Leones vencieron a Chile y ganaron la medalla dorada en los Juegos Suramericanos

Los Leones vencieron 3 a 1 a Chile en la final de hockey masculino de los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026.

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Por los Juegos Suramericanos de Santa Fe 2026, los Leones vencieron 3-1 a Chile y conquistaron nuevamente la medalla de oro del torneo de hockey masculino. 

Este es hito que el combinado Albiceleste logró por quinta vez en su historia, habiéndose coronado campeones en cada una de sus anteriores participaciones.

Con goles de Santiago Tarazona, Martín Ferreiro y Franco Agostini, los dirigidos por Juan Manuel Vivaldi sellaron un torneo perfecto: terminaron invictos con cinco victorias, 41 tantos a favor y apenas tres en contra.

Cabe destacar que Los Leones ya venían de ganarle a Chile 5-1 en el último partido de la fase de grupos. 

Uruguay, por su parte, se quedó con la medalla de bronce luego de vencer 3-2 por penales a Brasil (empataron 1-1 en el tiempo reglamentario).

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