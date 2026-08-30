Marc Márquez ganó el GP de Aragón y se acerca a Jorge Martín en MotoGP

Marc Márquez volvió a dar un golpe en el campeonato de MotoGP. El piloto español se quedó con el Gran Premio de Aragón y aprovechó el quinto puesto de Jorge Martín para recortar considerablemente la diferencia en la pelea por el título.

El podio en el circuito de MotorLand Aragón lo completaron Pedro Acosta (KTM), que finalizó segundo, y Marco Bezzecchi (Aprilia), quien terminó tercero y también se mantiene como uno de los principales candidatos al campeonato.

La carrera tuvo a Bezzecchi largando desde la primera posición, aunque Márquez no tardó en hacerse con el liderazgo. A partir de allí, el piloto de Ducati consiguió controlar la competencia y selló una victoria que le permitió cerrar un fin de semana perfecto, después de haberse impuesto también en la carrera sprint del sábado.

El resultado tuvo un impacto importante en el campeonato. Martín terminó quinto y Márquez redujo la diferencia de 52 a 19 puntos, por lo que la lucha por el título quedó mucho más ajustada.

Márquez, además, busca conquistar su octavo campeonato de MotoGP. El español ya fue campeón en 2013, 2014, 2016, 2017, 2018, 2019 y 2025, y con este triunfo dejó atrás el mal resultado de la fecha anterior en Gran Bretaña, donde había terminado séptimo.

Cómo quedó el campeonato de MotoGP

Más allá de la victoria de Márquez, Bezzecchi también salió fortalecido de Aragón. El italiano alcanzó los 232 puntos y quedó segundo en la clasificación, a 24 unidades de Martín, que continúa como líder.

Por detrás aparece Fabio Di Giannantonio (Ducati), quien suma 208 puntos y todavía mantiene sus posibilidades en la pelea, aunque necesita comenzar a recortar terreno en las próximas carreras.

Con el campeonato cada vez más ajustado, la próxima fecha de MotoGP será el Gran Premio de San Marino, que se disputará dentro de dos semanas en el circuito de Misano Marco Simoncelli.