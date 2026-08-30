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UN PASO ADELANTE

Marco Morelli fue tercero en Aragón y logró otro podio en Moto3

Marco Morelli terminó tercero en el Gran Premio de Aragón de Moto3 y consiguió su cuarto podio de la temporada. Valentín Perrone también sumó puntos al finalizar octavo.

Juan Riera
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Marco Morelli volvió a ser protagonista en el Mundial de Moto3. El piloto argentino de KTM terminó tercero en el Gran Premio de Aragón y consiguió su cuarto podio de la temporada, confirmando su gran presente en la categoría.

La victoria quedó en manos del español Máximo Quiles, también con KTM, mientras que su compatriota David Almansa cruzó la meta en la segunda posición. Morelli completó el podio después de una carrera en la que tuvo que luchar durante buena parte de la competencia para mantenerse entre los primeros.

El argentino había comenzado el Gran Premio desde un lugar inmejorable: largó segundo luego de una destacada clasificación el sábado. Sin embargo, en los primeros giros perdió una posición y se mantuvo cuarto, detrás de Quiles, Almansa y Álvaro Carpe.

Morelli sostuvo el ritmo del grupo de punta y esperó su oportunidad para recuperar terreno. En la parte final de la carrera, logró superar a Carpe en uno de sus intentos y avanzó hasta el tercer puesto, posición que pudo conservar hasta la bandera a cuadros.

De esta manera, el piloto de KTM volvió a celebrar un podio en Moto3 después de los que había conseguido anteriormente en Brasil, Jerez y Países Bajos.

Perrone también sumó en Aragón

El otro argentino de la categoría, Valentín Perrone, también terminó dentro de la zona de puntos. El piloto de KTM finalizó octavo tras partir desde la novena posición.

Perrone no pudo mantenerse en el grupo de los líderes y desde los primeros compases quedó integrado en un segundo pelotón. Aun así, consiguió avanzar un lugar respecto de su posición de largada y cerró el Gran Premio con ocho puntos para el campeonato.

Así, los dos representantes argentinos lograron terminar dentro del top 10 en Aragón, con Morelli nuevamente en el podio y Perrone sumando unidades importantes.

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