La espectacular remontada de Marco Morelli en Moto3: largó 23º y terminó octavo en Austria

Marco Morelli tuvo una destacada actuación en el Gran Premio de Austria de Moto3 al completar una espectacular remontada de 15 posiciones y finalizar octavo. El piloto de KTM largó desde el 23º lugar y avanzó hasta meterse entre los diez mejores, en una carrera en la que Valentín Perrone terminó 12º.

Morelli llegaba a la competencia después de una clasificación complicada que lo había dejado en el 23º puesto de la grilla. Durante la noche, el piloto trabajó junto a los ingenieros del Aspar Team para realizar modificaciones en el mapa de su KTM y encontró en carrera el ritmo que necesitaba para avanzar.

Desde la largada comenzó a recuperar posiciones y en la primera vuelta ya había superado a cinco rivales para ubicarse 18º. Su avance continuó durante las siguientes vueltas y en el noveno giro alcanzó el 13º lugar.

Instalado en el grupo intermedio, compartió pista con pilotos como Adrián Cruces, Hakim Danish y su compatriota Valentín Perrone. Morelli mantuvo un ritmo competitivo, llegó a liderar ese pelotón y comenzó a acercarse al grupo que marchaba por delante.

En el tramo final aprovechó un toque entre Veda Pratama y David Muñoz para ganar otra posición y posteriormente superó a Danish. De esta manera, el piloto nacido en Barcelona y que compite bajo bandera argentina recibió la bandera a cuadros en el octavo lugar.

El resultado le permitió sumar ocho puntos y mantenerse quinto en el campeonato de Moto3, con 146 unidades.

Por su parte, Valentín Perrone no pudo repetir el rendimiento de la clasificación, en la que había conseguido avanzar a la Q2 y había obtenido el 12º puesto de partida. El piloto de Tech3 no encontró el mismo ritmo que había mostrado en la edición anterior, cuando consiguió la pole position, y perdió terreno durante la competencia.

Perrone terminó finalmente en el 12º lugar, aunque pudo conservar su posición de partida debido a distintas caídas e infracciones de otros pilotos. Con los cuatro puntos obtenidos, el argentino quedó sexto en la clasificación general con 118 unidades.

La victoria quedó en manos del español Máximo Quiles, de KTM, quien aprovechó la caída del líder David Almansa en la octava vuelta para tomar el control de la carrera y conseguir su noveno triunfo de la temporada 2026.