F1 al rojo vivo: Max Verstappen bancó a Franco Colapinto tras el accidente en Azerbaiyán y cuestionó el pedido de suspensión

El accidente protagonizado por Franco Colapinto en el Gran Premio de Azerbaiyán generó repercusiones inmediatas en el paddock de la Fórmula 1. La maniobra del argentino terminó con Pierre Gasly y Lando Norris fuera de carrera y abrió el debate sobre una posible sanción. En ese contexto, Max Verstappen salió públicamente en defensa del piloto de Alpine.

El neerlandés fue contundente al referirse al pedido de una suspensión de una carrera para Colapinto y consideró que sería una penalización excesiva. "No es agradable para ninguno de los involucrados, pero una suspensión de una carrera me parece demasiado", sostuvo Verstappen durante la ronda de los integrantes del podio en Bakú.

La única opinión que importa, la de Max Verstappen:



"Si el piloto que provocó el accidente es consciente y se disculpa, es solo un pequeño error, una mala evaluación. Es una lástima que haya involucrado a tantos coches, pero una suspensión por 1 carrera? Creo que es demasiado" pic.twitter.com/f90SA9gydE — Alpinois %uD83D%uDDFC%uD83E%uDD50 (@SoyAlpinito) September 26, 2026

La maniobra ocurrió en la vuelta 36, luego del relanzamiento de la carrera tras la salida del Safety Car. Colapinto intentó avanzar por el interior, pero se quedó sin espacio y terminó tocando a su compañero Gasly. Como consecuencia del impacto, el francés perdió el control y golpeó a Norris, lo que provocó el abandono de ambos.

La imagen de Alpine del accidente.

Verstappen explicó por qué defendió a Colapinto

Más allá de las consecuencias del incidente, Verstappen entendió que no hubo una intención deliberada por parte de Colapinto. Para el campeón del mundo, se trató de un error de cálculo propio de una situación de carrera.

"Mientras el piloto que lo provocó sea consciente de lo que hizo y pida disculpas, ya está", explicó el piloto de Red Bull, quien también destacó la actitud posterior del argentino.

En esa línea, Verstappen consideró que el hecho de que la maniobra haya involucrado a varios autos hizo que las consecuencias fueran mucho mayores, aunque eso no cambia su interpretación sobre lo ocurrido.

"Es un poco desafortunado que haya involucrado a tantos autos, pero son cosas que pasan", afirmó.

Las declaraciones del neerlandés llegaron después de que Lando Norris reclamara una sanción contundente para Colapinto. El argentino, por su parte, reconoció inmediatamente su responsabilidad y pidió disculpas por el incidente, que terminó comprometiendo a dos pilotos y también obligó a Alpine a retirar uno de sus autos de la competencia.