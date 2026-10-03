Max Verstappen se quedó con la pole position del Gran Premio de Bahréin en Malasia de Fórmula 1: Franco Colapinto largará anteúltimo

Max Verstappen demostró que está en el mejor momento de la temporada y se quedó con la pole position en el Gran Premio de Baréin en Malasia de Fórmula 1. El piloto de Red Bull viene en plena levantada, lleno de confianza y se nota demasiado. Otro de los que se demostró recuperado fue Lewis Hamilton, que acabó segundo con su Ferrari y Isack Hadjar, que tiene una penalidad de cinco lugares, terminó tercero pero comenzará octavo.

Franco Colapinto, que tiene 15 puestos de sanción por diferentes penalizaciones, tuvo problemas con los neumáticos, no pasó de la Q2 y comenzará en la anteúltima colocación, a pesar de haber finalizado 15.

Así quedó la clasificación en el Gran Premio de Malasia de Fórmula 1

1- Max Verstappen (Red Bull)

2- Lewis Hamilton (Ferrari)

3- Isack Hadjar (Red Bull)* - Penalizado - largará octavo

4- Kimi Antonelli (Mercedes)

5- Charles Leclerc (Ferrari)

6- Lando Norris (McLaren)

7- Oscar Piastri (McLaren)

8-George Russell (Mercedes)

9- Pierre Gasly (Alpine)

10-Gabriel Bortoleto (Audi)

11-Liam Lawson (Racing Bulls)

12-Fernando Alonso (Aston Martin)

13-Carlos Sainz (Williams)

14-Lance Stroll (Aston Martin)

15-Franco Colapinto (Alpine) - Penaliza 15 posiciones

16-Arvid Lindblad (Racing Bulls) - Penaliza

17-Nico Hulkenberg (Audi)

18-Oliver Bearman (Haas)

19-Esteban Ocon (Haas)

20-Alex Albon (Williams)

21-Valtteri Bottas (Cadillac)

22-Checo Pérez (Cadillac)

Los mejores videos de la clasificación del Gran Premio de Malasia de Fórmula 1



Posiciones de la Qualy del #BahrainGP en Malasia %uD83C%uDDF2%uD83C%uDDFE



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Se define la Clasificación del #BahrainGP en Malasia %uD83C%uDDF2%uD83C%uDDFE



¿Quién será el Poleman?%uD83E%uDD14



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Final de la Q2 del #BahrainGP en Malasia %uD83C%uDDF2%uD83C%uDDFE



Franco Colapinto finalizó en el Puesto 15. Lawson, Alonso, Sainz, Stroll y Lindblad los otros eliminados.



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En marcha la Q2 del #BahrainGP en Malasia %uD83C%uDDF2%uD83C%uDDFE



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Final de la Q1 del #BahrainGP en Malasia %uD83C%uDDF2%uD83C%uDDFE



Hulkenberg, Bearman, Ocon, Albon, Bottas y Pérez los eliminados en este corte clasificatorio.



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