VOLVIÓ
Max Verstappen se quedó con la pole position del Gran Premio de Bahréin en Malasia de Fórmula 1: Franco Colapinto largará anteúltimo
El piloto de Red Bull largará delante de todos por primera vez en el año. Colapinto, que tiene 15 puestos de sanción y no pasó la Q2, será 21°.
Max Verstappen demostró que está en el mejor momento de la temporada y se quedó con la pole position en el Gran Premio de Baréin en Malasia de Fórmula 1. El piloto de Red Bull viene en plena levantada, lleno de confianza y se nota demasiado. Otro de los que se demostró recuperado fue Lewis Hamilton, que acabó segundo con su Ferrari y Isack Hadjar, que tiene una penalidad de cinco lugares, terminó tercero pero comenzará octavo.
Franco Colapinto, que tiene 15 puestos de sanción por diferentes penalizaciones, tuvo problemas con los neumáticos, no pasó de la Q2 y comenzará en la anteúltima colocación, a pesar de haber finalizado 15.
Así quedó la clasificación en el Gran Premio de Malasia de Fórmula 1
- 1- Max Verstappen (Red Bull)
- 2- Lewis Hamilton (Ferrari)
- 3- Isack Hadjar (Red Bull)* - Penalizado - largará octavo
- 4- Kimi Antonelli (Mercedes)
- 5- Charles Leclerc (Ferrari)
- 6- Lando Norris (McLaren)
- 7- Oscar Piastri (McLaren)
- 8-George Russell (Mercedes)
- 9- Pierre Gasly (Alpine)
- 10-Gabriel Bortoleto (Audi)
- 11-Liam Lawson (Racing Bulls)
- 12-Fernando Alonso (Aston Martin)
- 13-Carlos Sainz (Williams)
- 14-Lance Stroll (Aston Martin)
- 15-Franco Colapinto (Alpine) - Penaliza 15 posiciones
- 16-Arvid Lindblad (Racing Bulls) - Penaliza
- 17-Nico Hulkenberg (Audi)
- 18-Oliver Bearman (Haas)
- 19-Esteban Ocon (Haas)
- 20-Alex Albon (Williams)
- 21-Valtteri Bottas (Cadillac)
- 22-Checo Pérez (Cadillac)
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