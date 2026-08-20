Max Verstappen terminó con las especulaciones y definió su futuro en la Fórmula 1

Hace meses que el futuro de Max Verstappen era una verdadera incógnita. Sin embargo, las especulaciones se terminaron hoy con una fuerte decisión por parte del cuatro veces campeón del mundo.

En un hecho que sacudió a la Fórmula 1, el piloto neerlandés renovó su contrato con Red Bull, donde permanecerá hasta fines de 2030.

"Oracle Red Bull Racing se enorgullece enormemente de confirmar que Max Verstappen continuará en el equipo hasta el final de la temporada 2030 de Fórmula 1, prolongando una de las asociaciones más exitosas y determinantes de la historia de la F1", anunció la escudería.

Con el acuerdo consumado, el corredor de 28 años hizo declaraciones y se mostró contento por continuar en el lugar donde alcanzó la gloria.

"Continuar este camino con el mismo equipo con el que he estado durante toda mi carrera es realmente especial y algo que siempre he querido hacer", destacó.

Por otra parte, confesó que la incertidumbre que sintió en todo este tiempo estuvo más relacionada con mantenerse en la máxima categoría del automovilismo que con un eventual cambio de equipo.

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Max Verstappen and Red Bull Racing have announced a new deal until the end of 2030!#F1 pic.twitter.com/iMdZdlLJRp — Formula 1 (@F1) August 20, 2026

"Nunca sentí ese deseo o necesidad de cambiar solo por cambiar, de ir a otro equipo para intentar ganar en otro lugar. Creo que estuve más cerca de retirarme que de cambiar de equipo", reveló.

Al respecto, completó: "Mi objetivo era terminar mi carrera en este equipo. Estamos acercándonos a eso. Todavía faltan muchos años, pero ese sigue siendo el objetivo".

Cabe resaltar que, además de los cuatro títulos, Verstappen ganó dos campeonatos de constructores con Red Bull y cosechó 71 victorias, cifra que lo convirtió en el tercer piloto de la historia con más grandes premios ganados.