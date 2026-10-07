MotoGP en Buenos Aires 2027: cuándo empieza la venta de entradas y cómo comprarlas

El MotoGP volverá a Buenos Aires en 2027 y los fanáticos ya pueden asegurarse sus entradas para uno de los grandes eventos deportivos que tendrá la Ciudad el próximo año. El Gran Premio Ciudad de Buenos Aires se disputará entre el 9 y el 11 de abril en el renovado Autódromo Oscar y Juan Gálvez, que volverá a recibir a la máxima categoría del motociclismo mundial después de 28 años.

Por el momento, la venta atraviesa una etapa exclusiva para clientes del Banco Ciudad, que podrán adquirir sus localidades hasta el 11 de octubre. La preventa ofrece la posibilidad de pagar en hasta 6 cuotas sin interés con tarjetas de crédito o realizar un pago mediante Buepp y la app Ciudad.

La venta general comenzará el 12 de octubre, por lo que desde ese día las entradas estarán disponibles para todo el público.

Cómo comprar las entradas para el MotoGP en Buenos Aires

Las localidades para el Gran Premio Ciudad de Buenos Aires 2027 se pueden adquirir a través del sitio oficial de venta de entradas de MotoGP.

Durante la preventa para clientes del Banco Ciudad también existe la posibilidad de abonar con tarjeta de débito o utilizando el dinero disponible en cuenta mediante el código QR de MODO, tanto desde Buepp como desde la aplicación Ciudad.

La competencia tendrá como escenario un Autódromo Oscar y Juan Gálvez completamente renovado, que atraviesa una profunda transformación para adaptarse a los estándares de las principales categorías internacionales.

Así será el nuevo Autódromo Oscar y Juan Gálvez

El regreso del MotoGP será además una prueba importante para el circuito porteño, que lleva adelante obras de renovación con la mira puesta no en solamente recibir nuevamente a la categoría de motociclismo, sino también en aspirar a albergar en el futuro a la Fórmula 1.

Los trabajos incluyen un rediseño integral de la pista, nuevos boxes, mejoras en los accesos y modificaciones en los sectores destinados al público. Según el avance informado, las obras ya superaron el 60 por ciento de ejecución.

El escenario porteño se prepara así para recibir a una categoría que llegará a la Argentina con importantes novedades. La temporada 2027 marcará el estreno de un nuevo reglamento técnico y contará con modificaciones en las alineaciones de varios equipos.

Para MotoGP, además, el regreso a Buenos Aires representará un desafío particular: las escuderías se encontrarán con un circuito renovado y deberán adaptarse a un trazado que será prácticamente nuevo para buena parte de la categoría.