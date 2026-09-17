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DURA NOTICIA

Nico Varrone abandonó la Fórmula 2 a tres fechas del final de la competencia

El piloto argentino confirmó a través de sus redes que no seguirá con Van Amersfoort Racing y dejará la categoría a tres fechas del cierre del campeonato. Agradeció a sponsors, colaboradores y seguidores, y adelantó que pronto dará novedades sobre su futuro.

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El piloto argentino Nicolás Varrone anunció que no continuará junto a Van Amersfoort Racing en el campeonato de Fórmula 2 2026, luego de una temporada que definió como intensa.

"Después de un año intenso, junto a mi equipo decidimos no continuar con el calendario de Fórmula 2 2026 con Van Amersfoort Racing", expresó el corredor en un comunicado que difundió a través de sus redes sociales.

Una decisión difícil pero "el camino adecuado"

El albiceleste reconoció que no fue una definición sencilla, aunque aseguró que, junto a su equipo, consideran que se trata del camino adecuado para continuar con su carrera. En su mensaje agradeció a sus sponsors, colaboradores y seguidores por el acompañamiento, y tuvo palabras especiales para quienes permanecieron a su lado en los momentos más difíciles.

El piloto también cerró su despedida con un reconocimiento a la familia Villagómez por el respaldo recibido durante todo el recorrido.

El futuro, todavía en suspenso

Varrone no confirmó cuál será su próximo destino deportivo, aunque dejó abierta la puerta a novedades cercanas: "Espero poder contarles muy pronto sobre mi futuro".

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