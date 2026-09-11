Nicolás Varrone protagonizó un durísimo accidente en la clasificación para el Gran Premio de España
En un día con muchos inconvenientes, el argentino no pudo contra el nuevo Madring y produjo la detención de la prueba con bandera roja.
Antes del Gran Premio de España, más de uno calificó al flamante Madring como un circuito temible y vaya si Nicolás Varrone lo comprobó este viernes en la clasificación de la Fórmula 2.
El argentino venía de ser el segundo más rápido en la segunda práctica libre y tenía grandes expectativas de plasmar ese rendimiento de cara a la carrera del próximo domingo. Sin embargo, protagonizó un duro accidente que le borró las ilusiones.
A la salida del puente, el auto se pasó de largo, impactó fuertemente contra el muro y le destrozó toda la parte izquierda. Afortunadamente, el oriundo de Ingeniero Maschwitz salió ileso, pero no pudo seguir compitiendo.
Pero ese no fue el único hecho lamentable de la jornada. Minutos más tarde, la bandera roja volvió a flamear cuando John Bennett chocó con su Trident, mientras que antes, al tailandés Tasanapol Inthraphuvasak se le prendió fuego el vehículo, y Kush Maini también chocó.
Así las cosas, Varrone deberá remar desde bien atrás, ya que saldrá desde la decimoséptima colocación de la parrilla.