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No lo apoyan: la polémica decisión de Alpine tras la sanción a Franco Colapinto

La sanción de la FIA a Franco Colapinto en el Gran Premio de Países Bajos no para de generar polémica.

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 La sanción de la FIA a Franco Colapinto en el Gran Premio de Países Bajos no para de generar polémica. 

Ante este panorama, y a pesar de que no hubo señalizaciones visibles al momento del sobrepaso a Yuki Tsunoda, Alpine decidió no apelar por la decisión ni buscar que su piloto ascienda puestos en la clasificación final. 

El argentino recibió esta sanción por haber infringido las banderas amarillas (que luego se convertirían en bandera roja) tras el accidente de Max Verstappen.

La controversial sanción de Drive-Through, que obligó a Colapinto a pasar por la calle de boxes, lo dejó en la última posición en aquel momento de la carrera.

La próxima carrera será en el Gran Premio de Monza, el domingo 6 de septiembre. Para este, sí se espera que ambos pilotos corran con todas las actualizaciones disponibles en sus monoplazas.

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