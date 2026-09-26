Norris, durísimo contra Colapinto por su error en Bakú: "Esa no es una forma de conducir que merezca estar en la Fórmula 1"

La mala maniobra de Franco Colapinto en el Gran Premio de Azerbaiyán en la vuelta 36 no solamente lo dejó fuera de la carrera al piloto de Pilar: también su compañero de equipo de Alpine, Pierre Gasly, y el actual campeón mundial de la Fórmula 1, Lando Norris, tuvieron que dejar la carrera.

El piloto de la escudería McLaren no se contuvo y estuvo durísimo contra el argentino, contra quien no ocultó su bronca después de abandonar.

"Si provocas un choque como este, deberías tener una carrera de suspensión", lanzó en conferencia de prensa tras el GP.

"Creo que la FIA debería ser más estricta y empezar a aplicar suspensiones por este tipo de cosas. Es simplemente una imprudencia por parte de algunos. Cuesta mucho dinero. Ahora todas mis piezas terminaron en la basura. A esta gente directamente deberían suspenderla, porque esa no es una forma de conducir que merezca estar en la Fórmula 1", agregó.

En tanto, el piloto francés Gasly tampoco escondió su bronca y, aunque no realizó declaraciones rutilantes, se limitó a confirmar con cierta ironía que Colapinto le había pedido disculpas.

¿Cómo fue el choque?

Por otra parte, el incidente ocurrió en la reanudación de la carrera, en la vuelta 36, después de un largo período de Safety Car provocado por el choque de Alex Albon con el Williams en la curva 5. Con el auto de seguridad fuera de la pista, los pilotos debían reanudar la competencia en movimiento.

George Russell aceleró adelante para conservar el primer puesto, mientras que en el medio del pelotón se produjo el incidente que tuvo como protagonista a Colapinto. El argentino llegó pasado a la frenada de la curva 1 e impactó contra Gasly, que peleaba posiciones con Lewis Hamilton.

Momento del impacto entre los autos de Colapinto, Gasly y Norris (Captura de video).

Norris, que también encaraba ese sector, no pudo evitar las consecuencias del choque y su McLaren terminó contra el muro y debió abandonar. También Gasly, que en el momento de la reanudación marchaba octavo, se defendía de Andrea Kimi Antonelli y peleaba por posición con las Ferrari.

Finalmente, el argentino completó la vuelta y entró a boxes para cambiar los neumáticos, pero los mecánicos detectaron un daño en la zona trasera derecha que le impedía mantener el auto en pista. "Perdón, perdón, perdón a Pierre", repitió Colapinto durante la comunicación por radio con su ingeniero, Stuart Barlow.



