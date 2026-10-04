Roberto "Mano de Piedra" Durán, el mejor deportista panameño de la historia

Una de las acepciones del vocablo Mito establece que se trata de "una narración maravillosa situada fuera del tiempo histórico y protagonizada por personajes de carácter divino o heroico". Pero otra indica que corresponde a "una persona o cosa rodeada de extraordinaria admiración y estima". Cualquiera de las dos define por sí al fabuloso Roberto "Mano de Piedra" Durán, el boxeador nacido en la barriada popular de El Chorrillo, Panamá y que supo convertirse en ídolo de su pueblo, al conquistar cuatro títulos mundiales en diferentes categorías.

Para la mayoría de los expertos es el mejor boxeador latinoamericano de la historia postergando en la consideración a cracks también eternos como Carlos Monzón o Antonio Cervantes, Kid Pambelé.

Tapa del suple Grandes Boxeadores del Mundo con "Mano de Piedra" Durán.

Nació el 16 de junio de 1951(tiene 75 años) y sus padres fueron Margarito Durán Sánchez y Clara Samaniego. Fue criado en el distrito Casa de Piedra, por lo cual el Cholo siempre supo de los eventuales peligros que podía atraer permanecer en la calle hasta altas horas de la noche. Así, a los 8 años se metió en un gimnasio de boxeo y ese lugar lo atrapó definitivamente.

Con apenas 16, el joven Roberto animó su primera pelea como profesional, enrolado en la divisional Gallo (53,500 kilogramos. Le ganó por puntos en cuatro asaltos y en fallo unánime a Carlos Mendoza, en febrero de 1968. Guiado por su entrenador Néstor Quiñonez, alias Plomo Espinoza, Durán fue moldeando su técnica. A la potencia innata de su derecha le fue agregando esa capacidad que lo hizo distinto: la de saber pegar en retroceso y la de arrinconar a sus rivales en el terreno corto, cuando el combate se desarrollaba en las inmediaciones de las cuerdas del ring.

El ascendente púgil subió a la división Ligero y cimentó -en esos comienzos- una meteórica carrera. En marzo de 1971, cuando superó por nocaut en el primer round al venezolano José Acosta en Panamá, Mano de Piedra llevaba 22 triunfos en igual cantidad de combates, con 19 definiciones por la vía rápida. Pedía a gritos un pleito por campeonato del Mundo.

El primero

Entonces, el 26 de junio de 1972, con 21 años recién cumplidos, Durán jalonó su primera faena en una carrera extraordinaria. Superó por KOT en el decimotercer round al escocés Ken Buchanan, en el Madison Square Garden de Nueva York, para alzarse con la corona AMB (Asociación Mundial) de peso Ligero.

En noviembre de ese año y en el mismo escenario neoyorquino, Durán perdió la primera de las 16 peleas que no ganó a lo largo de su trayectoria. Fue ante el puertorriqueño Esteban de Jesús, por puntos en fallo unánime y en 10 asaltos. No estaba ningún título en juego porque el pleito se llevó a cabo dentro de los límites de los Superligeros (63,503 kilos). Realizó 12 defensas de ese cinturón AMB Ligero, incluida una unificación con de Jesús -campeón CMB-, al que batió en el Caesars Palace de Las Vegas en febrero de 1978, a través de un nocaut técnico en el 12° round.

Esa victoria (la número 63 en un registro de 64 presentaciones) le abrió el camino para ser considerado en el mercado estadounidense del pugilismo, consolidándose como un peleador con presentaciones en el Madison o en el Caesars Palace en el lugar central de la cartelera. Pero había un inconveniente, si se quiere, que lo complicaba. Ya no encuadraba dentro de las divisiones Ligero o Superligero y se pasó a los Welter (66,700 kilos). En esa categoría, Durán concretó -quizás- la mejor función de su trayectoria.

El 20 de junio de 1980, en Montreal, Canadá, Durán retó al mismísimo Ray Sugar Leonard, otro campeón olímpico (casualmente en esa ciudad canadiense cuatro años antes) y emergente figura del boxeo norteamericano ante el inminente retiro de Muhammad Alí. En un estratégico combate en el que prevaleció mental y boxísticamente, Mano de Piedra se impuso por puntos y en decisión unánime en 15 rounds. Esa victoria le permitió recibirse por completo de ídolo en su país natal, que acudió masivamente a recibirlo al Aeropuerto cuando arribó desde Canadá

En su libro autobiográfico "Yo soy Durán: mi autobiografía" narró que "Estaba pesando 190 libras y me llama mi apoderado para la revancha con Leonard, en mes y medio. Le dije que estaba loco, no podía rebajar nada, pero me dijo que no, que firmó la pelea para un mes y medio y me dijeron que no me preocupara porque tenían los médicos para rebajar", reveló.

La conclusión terminó siendo nefasta para el campeón CMB welter, que abandonó en el octavo round el enfrentamiento que sostuvo con Leonard el 25 de noviembre de 1980 en Nueva Orleans. Fue la noche del "No más" que quedó impregnado en las retinas de todos los aficionados al pugilismo.

Ante Moore y Barkley

En junio de 1983, Durán lució notablemente recuperado para imponerse por KOT en el octavo round al local Davey Moore, a quien le arrebató la corona AMB Superwelter en el Madison Square Garden, territorio de sus principales proezas boxísticas. Luego peleó y perdió con dos próceres de la escena de los '80 como Marvin Hagler y Tommy Hearns (ambos en Las Vegas) hasta que en febrero de 1989 acumuló su último gran triunfo en su carrera, al derrotar a Iran Barkley en fallo dividido (12 rounds) en Atlantic City para apoderarse del cinturón CMB de los Medianos.

Durán la ganó a Iran Barkley.

En diciembre de 1989, también en Las Vegas, perdió el tercer y último enfrentamiento que sostuvo con Leonard (12 rounds) por el título CMB Supermediano. Por la poco reconocida organización Consejo Internacional de Boxeo (CIB), el púgil panameño buscó consagrarse campeón Supermediano pero sucumbió en dos ocasiones con el estadounidense Vinny Pazienza (1994 y 1995) y en otra con el boricua Héctor Camacho (1996).

Uno más...

En julio de 2000, con 49 años y ante el irlandés Pat Lawlor, la leyenda panameña conquistó el título mundial Supermediano de la Asociación Nacional de Boxeo (NBA), una estructura prácticamente desconocida por el ambiente del pugilismo internacional. Su último combate como rentado culminó en derrota por puntos en decisión unánime (12 asaltos) ante el puertorriqueño Héctor Camacho en Denver, en julio de 2001.

Luego sobrevino un grave accidente automovilístico en octubre de ese año en la autopista 9 de Julio a la altura de la calle Brasil en Buenos Aires, en el que sufrió politraumatismos varios y unas costillas fracturadas que casi le perforan el pulmón. Ese episodio significó el retiro anticipado de su trayectoria.

Fueron 119 combates como profesional, con 103 victorias (70 por la vía rápida) y 16 derrotas (4 por nocaut). Mito, leyenda e ídolo. Roberto ‘Mano de Piedra' Durán, el Cholo que cautivó a Panamá entero y se transformó en emblema del boxeo latino.

Algunos datos relevantes

Lo tuvieron como campeón. Peso Ligero AMB tras vencer a Ken Buchanan en 1972, y del CMB al unificar con Esteban De Jesús en 1978; Peso Welter CMB al superar a Sugar Ray Leonard en 1980; Superwelter al noquear a Davey Moore en 1983 y peso Mediano al derrotar a Iran Barkley en 1989

119 PELEAS Realizó de manera profesional, con 103 triunfos (70 antes del límite) y 16 caídas

Realizó de manera profesional, con 103 triunfos (70 antes del límite) y 16 caídas 5 DÉCADAS Lo tuvieron en los rings, ya que debutó en 1968 y se retiró en 2001

Dio el golpe ante Leonard

Mano de Piedra ya se había coronado en peso Ligero de la AMB y del CMB y fue por el título welter, nada más y nada menos que contra Sugar Ray Leonard. Si bien tal vez la primera imagen que se viene a la mente de los choques entre ambos fenómenos sea la del "no va más" de Durán cuando Leonard le hizo el "bolo punch" en el ring, esa fue la revancha. Porque el primer combate fue el 20 de junio de 1980 en el Estadio Olímpico de Montreal, Canadá.





El resultado fue con triunfo del panameño, por puntos tras 15 rounds, en fallo unánime, con lo cual se quedó con el título del CMB que poseía Leonard. Los árbitros dieron en sus tarjetas 145-144, 148-147, 146-144, lo que demuestra con un combate muy cerrado, en el que Durán fue superior ante una concurrencia de 46.735 espectadores.

Con el correr del tiempo se dieron a conocer numerosas estadísticas de la pelea, como por ejemplo, que Durán lanzó 60 golpes por round conectando 21, y Leonard unos 50 llegando a destino 18. El estadounidense cobró una bolsa de alrededor de 8 millones de dólares, y Durán, 1.500.000.

En el momento del campanazo inicial, el récord de Durán era 71 victorias y 1 derrota, a la vez que Sugar Ray estaba invicto con 27 triunfos.

Desde el inicio fue Durán el que se mostró más agresivo e incisivo, yendo a buscar a su rival, que trataba de imponer su técnica, aunque los especialistas luego se sorprendieron por las veces que entró en el "palo por palo", que podía favorecer a Durán. El panameño lo acorraló por momentos y la sensación era que estaba arriba en las tarjetas, aunque en el boxeo se sabe que siempre puede haber sorpresas, más teniendo en cuenta que el campeón era Leonard.

Y Mano de Piedra hasta se dio el gusto de brindar show a la concurrencia, como cuando se paró en el medio del ring y le mostraba la mandíbula ante un sorprendido Leonard.

Harry Gibbs marcó 145-144;?Ángelo Poletti 148-147 y Raymond Baldeyrou 146-144.?Durán desató un festejo interminable en el ring, Don King subió para abrazar al panameño y desde ese momento ya se habló de "revancha". Hubo dos peleas más entre ambos, pero esa primera fue otro hito en la enorme carrera de Durán.

Años después, el panameño reconoció que tras esa victoria "me sentí el rey de Nueva York, y en realidad el Rey del Mundo. Todo me pagaban tragos y vivía en las discotecas...".

Una de las tantas "peleas del siglo". Un combate inolvidable entre Durán y Leonard, dos grandes de todos los tiempos.

Los choques en Argentina ante Locomotora

Con escenarios en Mar del Plata y en el Luna Park, Roberto "Mano de Piedra" Durán estuvo en Argentina para combatir con Jorge "Locomotora" Castro.

El primer choque se dio 15 de febrero de 1997 en el Polideportivo de La Feliz, ganando Castro por puntos. Hubo revancha en Panamá, en junio de ese año (ganó Durán) y ya en 2013, el Luna Park los recibió para la pelea homenaje en el retiro de Locomotora.

Sin dudas, el primero de los enfrentamientos fue el que más expectativa generó, porque llegaba a nuestro país una leyenda del boxeo. Castro dominó la contienda y en un momento, con una combinación certera de golpes hizo tambalear a Durán, que pudo reponerse para mantener en vilo a la concurrencia.

"Me robaron la pelea... Sucedieron muchas cosas esa noche", dijo Durán, que fue superado por el Roña, a quien superó luego en Panamá. Ya en 2013, el show fue la despedida de Castro y Mano de Piedra hizo las veces de árbitro...

Su vida llegó al cine

Una vida como la de leyenda panameña del deporte debía ser reflejada en la pantalla cinematográfica. Y así ocurrió porque el director venezolano Jonathan Jakubowicz ideó y dirigió "Hands of Stone" (Manos de Piedra), que funge como una suerte de reconocimiento al cuádruple campeón mundial de boxeo.

Se estrenó en agosto de 2016 y tuvo como protagonista principal a Edgar Ramírez, quien personificó de una manera increíble al propio púgil panameño. Sin embargo, la participación más recordada es la de Robert De Niro, quien interpretó a Ray Arcel, uno de los entrenadores más destacados de la carrera del Cholo de El Chorrillo. Además, el cantante Usher Raymond se puso en la piel del también multicampeón Sugar Rey Leonard, tres veces rival de Durán a lo largo de su historia.

El rodaje comenzó en Panamá en 2013. La producción fue mucho más artesanal de lo que podía imaginarse al ver el resultado final del filme. El propio Roberto intervino en el proyecto y resultó una referencia para los realizadores.

Otro mítico ídolo popular panameño como el cantante y artista Rubén Blades también aparece en "Hands of Stone" y recrea el comportamiento de Carlos Eleta Almarán, quien fue el primer manager deportivo que tuvo el boxeador a lo largo de su exitosa trayectoria.

En sus primeras dos semanas en taquilla, la película recaudó casi 3 millones de dólares en venta de entradas, aunque luego el interés por observarla fue decreciendo paulatinamente

La película se presentó también -fuera de concurso- en mayo de 2016 en la 69na. edición del tradicional Festival de Cannes. Hasta la Costa Azul francesa concurrieron Durán, su familia y amigos, más De Niro y otros actores, quienes coincidieron en espacios y conferencias dejando su huella en la usual Alfombra roja del evento.

"Mano de Piedra" Durán junto a Robert De Niro.

Castigó a Rocky

Silvester Stallone estaba por filmar Rocky II y llamó a Mano de Piedra para que lo ayudara en lo que se refería a movimientos y golpes, pero no esperaba que Durán se tomara tan en serio la cosa. Lanzó una serie de golpes con mucha potencia que sorprendió a Rocky, quien le había pedido que evitara golpes en la cara para que su rostro no quedara marcado para la filmación.



