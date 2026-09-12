Franco Colapinto largará este domingo desde el noveno lugar en el Gran Premio de España

El piloto argentino de Alpine, Franco Colapinto, largará este domingo desde el puesto 9° en el Gran Premio de España e intentar mejorar el noveno puesto logrado en hace una semana en le circuito de Monza.

Con la Q3 finalizada, el piloto oriundo de Pilar largará desde la quinta fila junto al inglés Arvid Lindblad, en tanto, la pole position la hizo el británico Lando Norris y segundo quedó el italiano Andrea Antonelli.

¿Cómo fueron las clasificaciones?

El más rápido de la Q1 fue el británico George Russell, que giró en 1:33.211 y le quitó el primer puesto a su compañero de equipo, Kimi Antonelli. Colapinto terminó 9° con un tiempo de 1:33.963, mientras que el francés Pierre Gasly quedó 11° (1:34.246). Sainz, Alonso, Pérez, Bottas, Bearman y Stroll quedaron afuera.

En la Q2, Franco metió una gran vuelta y registró un tiempo de 1:33.038 para terminar 8°, y por otro lado, Gasly se quedó corto y finalizó 14° (1:33.753). Hülkenberg terminó 11°, Bortoleto 12°, Ocon 13°, Tsunoda también quedó eliminado, ya que no logró mejorar su tiempo.

Última práctica libre

Como parte de la tercera y última práctica libre del Gran Premio español, el piloto oriundo de Pilar finalizó 11° disputada este sábado en el circuito de Madring.

Colapinto completó una jornada condicionada por dos banderas rojas, provocadas primero por un accidente de Lewis Hamilton y luego por un fuerte despiste de Oliver Bearman, que terminó dando por finalizada anticipadamente la actividad.

Franco marcó un mejor tiempo de 1m34s346 con el Alpine A526 y terminó a 1s549 de Kimi Antonelli, quien encabezó la clasificación.