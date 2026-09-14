Selección Argentina Sub 19: cuándo debuta en los Juegos Suramericanos y cómo es el camino hacia las semifinales

La Selección Argentina Sub 19 ya tiene definido su camino en los Juegos Suramericanos 2026, donde afrontará una exigente fase de grupos con el objetivo de meterse entre los cuatro mejores del certamen. El equipo conducido por Diego Placente compartirá la Zona B con Paraguay, Uruguay y Venezuela.

El estreno de la Albiceleste será este viernes 17 de septiembre, desde las 10, frente a Paraguay. El encuentro marcará el inicio de una competencia en la que Argentina deberá sumar desde el comienzo para evitar complicaciones en la pelea por la clasificación.

Luego del debut, el seleccionado tendrá un breve descanso antes de volver a presentarse. El segundo compromiso será el domingo 19, a partir de las 14, contra Uruguay. Finalmente, cerrará su participación en la primera fase el martes 21, también desde las 14, ante Venezuela.

Los tres partidos se disputarán en el Estadio Marcelo Bielsa de Rosario, escenario donde Newell's Old Boys juega como local. Al finalizar la fase de grupos, los dos primeros de cada zona conseguirán el pasaje a las semifinales.

Placente afrontará así un nuevo desafío al frente de una categoría juvenil de la Selección argentina. El entrenador ya tuvo destacadas actuaciones en competencias internacionales: con la Sub 17 alcanzó las semifinales del Mundial 2023, mientras que con la Sub 20 llegó hasta la final de la Copa del Mundo, donde Argentina cayó ante Marruecos.

Del otro lado de la competencia estará el Grupo A, conformado por Colombia, Perú, Chile y Panamá. Los resultados de ambas zonas definirán los cruces de semifinales y el camino hacia la lucha por las medallas.

Argentina buscará además volver a lo más alto en una competencia que históricamente le presentó dificultades. La Albiceleste consiguió la medalla de oro en las ediciones de 1982 y 1986, mientras que en 2014 llegó a la final pero terminó perdiendo ante Colombia.