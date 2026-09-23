Selección Argentina vs. Perú, por los Juegos Suramericanos: hora y dónde ver EN VIVO

La Selección Argentina buscará este miércoles meterse en la final de los Juegos Suramericanos 2026 cuando se enfrente con Perú por las semifinales. El encuentro se disputará desde las 14 en el Estadio Marcelo Bielsa, en Rosario.

La Albiceleste llega a esta instancia después de una clasificación sufrida, pero que le permitió mantenerse con vida en la competencia. Ahora tendrá por delante un partido decisivo, en el que intentará imponer su juego y quedarse con el boleto al último encuentro del torneo.

Perú, por su parte, será el rival que intentará impedir el avance del conjunto argentino. El duelo promete ser un nuevo examen para la Selección, que buscará mostrar una versión más sólida en una instancia donde cualquier detalle puede resultar determinante.

El ganador del cruce avanzará a la final de los Juegos Suramericanos 2026 y quedará a un paso de quedarse con la medalla de oro. Argentina afrontará el compromiso con el objetivo de aprovechar esta oportunidad y continuar en carrera por el título.

Cómo y dónde ver el partido de la Selección Argentina ante Perú por los Juegos Suramericanos 2026





El partido entre Argentina y Perú, que define a uno de los finalistas del torneo, se disputará este miércoles 23 de septiembre desde las 14 y se podrá ver por TyC Sports, DeporTV, Disney+ y LPF Play.