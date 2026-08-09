Valentín Perrone volvió al podio de Moto3: tercero en Silverstone tras una gran remontada

Valentín Perrone volvió a subirse al podio de Moto3. El piloto argentino de Red Bull KTM Tech3 terminó tercero en el Gran Premio de Gran Bretaña, disputado este domingo en el circuito de Silverstone, después de protagonizar una gran remontada en la parte final de la carrera.

¡VALENTÍN PERRONE AL PODIO! David Almansa ganó el GP de Gran Bretaña con un nivel muy admirable de pilotaje. %uD83D%uDD25



El argentino se quedó con el tercer lugar en la última curva. %uD83C%uDDE6%uD83C%uDDF7%uD83D%uDE4F pic.twitter.com/8iyaorm3ml — ESPN MotoGP (@MotoGP_ESPN) August 9, 2026

Perrone, que había largado desde la tercera posición, cayó hasta el sexto puesto durante las primeras vueltas. Sin embargo, se mantuvo dentro del grupo de pilotos que peleaba por las posiciones de privilegio y recuperó terreno progresivamente hasta avanzar al tercer lugar en el último giro.

El argentino cruzó la bandera a cuadros a 991 milésimas del ganador, el español David Almansa, quien consiguió su segunda victoria de la temporada. Álvaro Carpe completó el podio en la segunda posición.

Perrone remontó y volvió al podio en Moto3

La carrera de Moto3 en Silverstone tuvo el habitual ritmo intenso de la categoría, con un numeroso grupo de pilotos peleando por las primeras posiciones.

Perrone comenzó desde la primera fila, pero perdió algunos lugares en las vueltas iniciales y llegó a ubicarse sexto. Durante buena parte de la competencia se mantuvo integrado al pelotón perseguidor, cerca de los pilotos que luchaban por el triunfo.

¡La albiceleste en el podio de Silverstone! %uD83C%uDDE6%uD83C%uDDF7



%uD83D%uDD1DValentín Perrone fue 3° en el Gran Premio de Gran Bretaña y se subió al podio con la camiseta argentina.#Moto3 #BritishGP #Perronepic.twitter.com/W3gNkTGm49 — Carburando (@CarburandoTV) August 9, 2026

La remontada definitiva llegó en el tramo final. El argentino avanzó hasta el quinto puesto y, en las últimas vueltas, continuó recuperando posiciones hasta alcanzar el tercer lugar. En el último giro consiguió superar a sus rivales y aseguró nuevamente un lugar en el podio.

El resultado significó el segundo podio de Valentín Perrone en la temporada 2026 de Moto3. El anterior había sido en el Gran Premio de Tailandia, donde también terminó tercero.

David Almansa ganó el Gran Premio de Gran Bretaña

David Almansa se quedó con la victoria en Silverstone y sumó su segundo triunfo del campeonato, después de haber ganado anteriormente en Tailandia.

El español fue escoltado por Álvaro Carpe y Valentín Perrone. Detrás del argentino finalizaron Adrián Fernández, Joel Esteban, Joel Kelso, Rico Salmela, Eddie O'Shea, Veda Pratama y Matteo Bertelle.

La definición se produjo en las últimas vueltas, con Almansa logrando mantener la ventaja necesaria para quedarse con la victoria en una carrera marcada por la lucha permanente dentro del grupo de punta.

Máximo Quiles no pudo correr en Silverstone

Una de las principales novedades del Gran Premio de Gran Bretaña fue la ausencia de Máximo Quiles, líder del campeonato de Moto3.

El español sufrió un fuerte accidente durante la clasificación y tuvo que ser operado por una fractura en la clavícula derecha, por lo que no pudo participar de la carrera de Silverstone.

Su ausencia abrió una oportunidad para sus principales perseguidores en el campeonato, entre ellos Almansa y Carpe, mientras que Perrone sumó una importante cantidad de puntos con su segundo podio del año.

Marco Morelli terminó 16° en Silverstone

El otro argentino de Moto3, Marco Morelli, finalizó en la 16ª posición con la Honda del Aspar Team.

Morelli había clasificado 14° y no consiguió avanzar durante la competencia. De esta manera, registró su peor resultado de la temporada.

El futuro de Valentín Perrone en Moto3

Más allá del resultado en Silverstone, Perrone ya tiene definido su futuro en la categoría.

El argentino dejará Red Bull KTM Tech3 al finalizar la temporada 2026 y se incorporará al MSI Racing Team en 2027. Allí compartirá estructura con Hakim Danish, en un proyecto que marcará una nueva etapa de su carrera en el Mundial de Moto3.

Perrone, de esta manera, afrontará el cierre de la temporada con el objetivo de seguir sumando resultados destacados y consolidarse entre los protagonistas de la categoría.