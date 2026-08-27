Van por el título: cuándo juegan Las Leonas la final del Mundial ante Países Bajos

Las Leonas enfrentarán a Países Bajos en la final del Mundial de hockey femenino 2026. La Selección Argentina consiguió su clasificación después de vencer por 1 a 0 a Australia en semifinales.

El partido definitorio se disputará este sábado 29 de agosto, desde las 11 horas, en el Wagener Stadium de Amstelveen, Países Bajos.

La definición repetirá la final del Mundial 2022. En aquella oportunidad, Países Bajos se impuso por 3 a 1 y Las Leonas terminaron como subcampeonas del torneo.

Argentina alcanzó la séptima final de su historia en una Copa del Mundo. Anteriormente disputó el encuentro por el título en las ediciones de 1974, 1976, 1994, 2002, 2010 y 2022.

La Selección buscará su tercera consagración mundial, después de los campeonatos obtenidos en Perth 2002 y Rosario 2010.