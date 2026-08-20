Vuelve a correr Colapinto: horarios y cronograma del GP de Países Bajos de la Fórmula 1

Franco Colapinto vuelve a correr en el Gran Premio de Países Bajos, que es la jornada 12 del campeonato de la Fórmula 1. Conocé los horarios y el cronograma completo.

La fecha se llevará a cabo desde este 21 hasta el 23 de agosto en el Circuito de Zandvoort, con el piloto argentino tratando de seguir sumando puntos para Alpine.

Para este circuito va a ser fundamental el cuidado de los neumáticos en las curvas, debido a que por su longitud se presta a una mayor tracción y desgaste.

F1: los horarios y el cronograma completo del GP de Países Bajos

Viernes 21 de agosto

Práctica 1: 7.30 horas.

Clasificación sprint: 11.30 horas.

Sábado 22 de agosto

Sprint: 7 horas.

Clasificación: 11 horas.

Domingo 23 de agosto