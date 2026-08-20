F1
Vuelve a correr Colapinto: horarios y cronograma del GP de Países Bajos de la Fórmula 1
Franco Colapinto vuelve a correr en el Gran Premio de Países Bajos, que es la jornada 12 del campeonato de la Fórmula 1.
Franco Colapinto vuelve a correr en el Gran Premio de Países Bajos, que es la jornada 12 del campeonato de la Fórmula 1. Conocé los horarios y el cronograma completo.
La fecha se llevará a cabo desde este 21 hasta el 23 de agosto en el Circuito de Zandvoort, con el piloto argentino tratando de seguir sumando puntos para Alpine.
Para este circuito va a ser fundamental el cuidado de los neumáticos en las curvas, debido a que por su longitud se presta a una mayor tracción y desgaste.
F1: los horarios y el cronograma completo del GP de Países Bajos
Viernes 21 de agosto
- Práctica 1: 7.30 horas.
- Clasificación sprint: 11.30 horas.
Sábado 22 de agosto
- Sprint: 7 horas.
- Clasificación: 11 horas.
Domingo 23 de agosto
- Carrera: 10 horas.