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Vuelve a correr Colapinto: horarios y cronograma del GP de Países Bajos de la Fórmula 1

Franco Colapinto vuelve a correr en el Gran Premio de Países Bajos, que es la jornada 12 del campeonato de la Fórmula 1.

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Franco Colapinto vuelve a correr en el Gran Premio de Países Bajos, que es la jornada 12 del campeonato de la Fórmula 1. Conocé los horarios y el cronograma completo.

La fecha se llevará a cabo desde este 21 hasta el 23 de agosto en el Circuito de Zandvoort, con el piloto argentino tratando de seguir sumando puntos para Alpine.

Para este circuito va a ser fundamental el cuidado de los neumáticos en las curvas, debido a que por su longitud se presta a una mayor tracción y desgaste.

F1: los horarios y el cronograma completo del GP de Países Bajos

Viernes 21 de agosto

  • Práctica 1: 7.30 horas.
  • Clasificación sprint: 11.30 horas.

Sábado 22 de agosto

  • Sprint: 7 horas.
  • Clasificación: 11 horas.

Domingo 23 de agosto

  • Carrera: 10 horas.
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