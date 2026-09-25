Vuelve: Moto GP confirmó el Gran Premio de Buenos Aires para 2027

Confirmado: hay Gran Premio Ciudad de Buenos Aires. El Autódromo Oscar y Juan Gálvez albergará un fin de semana del Moto GP, que se llevará a cabo durante el 9, 10 y 11 de abril de 2027, que caen viernes, sábado y domingo, respectivamente.

Esta significará la cuarta fecha del Campeonato y la segunda de Sudamérica, justo después de que se realice en Brasil. Ambos circuitos son los únicos de la región en el calendario del motociclismo.

Cabe recordar que actualmente se llevan a cabo grandes obras en el Autódromo Oscar y Juan Gálvez para adaptarlo a los estándares internacionales.

El objetivo del Moto GP ya está cumplido, mientras que ahora buscan ser sede de una fecha de la Fórmula 1 en 2028.

Un dato importante a tener en cuenta es que hay un 60% de las obras terminadas, por lo que todo avanza como viene previsto.