Menú
Crónica en vivo

OFICIAL

Vuelve: Moto GP confirmó el Gran Premio de Buenos Aires para 2027

El Moto GP dio a conocer el calendario oficial para la próxima temporada y habrá una fecha en el Autódromo Oscar y Juan Gálvez.

Agregá Crónica - Firme junto al pueblo enCrónica - Firme junto al pueblo Google Preference

Confirmado: hay Gran Premio Ciudad de Buenos Aires. El Autódromo Oscar y Juan Gálvez albergará un fin de semana del Moto GP, que se llevará a cabo durante el 9, 10 y 11 de abril de 2027, que caen viernes, sábado y domingo, respectivamente.

Esta significará la cuarta fecha del Campeonato y la segunda de Sudamérica, justo después de que se realice en Brasil. Ambos circuitos son los únicos de la región en el calendario del motociclismo.

Cabe recordar que actualmente se llevan a cabo grandes obras en el Autódromo Oscar y Juan Gálvez para adaptarlo a los estándares internacionales. 

El objetivo del Moto GP ya está cumplido, mientras que ahora buscan ser sede de una fecha de la Fórmula 1 en 2028.

Un dato importante a tener en cuenta es que hay un 60% de las obras terminadas, por lo que todo avanza como viene previsto.

Esta nota habla de:
    1
    Scaloni confirmó al Cuti Romero como el flamante capitán de la Selección argentina
    EL HEREDERO

    Scaloni confirmó al Cuti Romero como el flamante capitán de la Selección argentina

    2
    Hincha de Racing llevó el auto al mecánico y el fanático de Boca le dejó un "regalito" sobre el escudo: "Se pudrió todo"
    CARGADA

    Hincha de Racing llevó el auto al mecánico y el fanático de Boca le dejó un "regalito" sobre el escudo: "Se pudrió todo"

    3
    Colapinto largará décimo en el Gran Premio de Azerbaiyán
    CLASIFICACIÓN

    Colapinto largará décimo en el Gran Premio de Azerbaiyán

    4
    La Selección Argentina se medirá con Paraguay en la final de los Juegos Suramericanos
    POR LA DE ORO

    La Selección Argentina se medirá con Paraguay en la final de los Juegos Suramericanos

    5
    Franco Colapinto se mostró preocupado tras la FP2 en Azerbaiyán: "No me siento cómodo"
    FÓRMULA 1

    Franco Colapinto se mostró preocupado tras la FP2 en Azerbaiyán: "No me siento cómodo"