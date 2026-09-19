Golazo de Emiliano Buendía en la Premier League: Aston Villa le ganó a Tottenham y el argentino pide pista

Emiliano Buendía volvió a ser protagonista en la Premier League y lo hizo con un verdadero golazo. El argentino convirtió el tercer tanto de Aston Villa en la victoria por 3 a 2 ante Tottenham, en Londres, por la quinta fecha del campeonato, y volvió a demostrar que atraviesa un muy buen momento bajo las órdenes de Unai Emery.

El marplatense fue titular y ocupó una posición más recostada sobre la izquierda dentro del mediocampo ofensivo, aunque su aparición más importante llegó por el centro. Cuando transcurría el complemento, Buendía aprovechó un rebote en la puerta del área y sacó un potente derechazo que terminó en el fondo del arco defendido por Antonín Kinský.

¡ESTÁS LOCO, EMILIANO!



Golazo descomunal de Buendía en la victoria 3-2 de Aston Villa en su visita al Tottenham Hotspur. ¡TREMENDO!



Mirá toda la #PremierLeague por ESPN en el Plan Premium de @disneyplusla pic.twitter.com/fkCkR4oxcN — ESPN Argentina (@ESPNArgentina) September 19, 2026

La definición significó el 3-0 para Aston Villa y coronó una gran actuación del conjunto visitante, que consiguió así su primera victoria en la presente edición de la Premier League.

Emi,iano Buendía no para de meterla.

Antes de la aparición del argentino, Johan Manzambi y Nicolas Jackson habían puesto al equipo de Emery en ventaja. Tottenham reaccionó en el tramo final mediante Conor Gallagher y Jan Paul van Hecke, pero no le alcanzó para evitar una nueva derrota.

El resultado profundizó el complicado comienzo de temporada de los Spurs. Tottenham apenas suma dos puntos en cinco fechas y se encuentra en zona de descenso, además de haber quedado eliminado de la Copa de la Liga luego de perder ante Liverpool.

Buendía, protagonista en Aston Villa y fuera de la Selección

Mientras Aston Villa empieza a encontrar resultados, Buendía también atraviesa un momento positivo en lo individual. El argentino es una pieza importante para Emery y lleva dos goles en ocho partidos durante esta temporada, todos como titular salvo en el encuentro frente a Coventry City por la Copa de la Liga.

El buen rendimiento del mediocampista había generado expectativa de cara a la Selección Argentina. Buendía formó parte de las convocatorias previas al Mundial, aunque finalmente quedó afuera de la lista definitiva.

Ahora, pese a su buen presente en Inglaterra, Lionel Scaloni decidió no incluirlo entre los convocados para los próximos amistosos de la Albiceleste.

De esta manera, Buendía continúa sumando argumentos dentro de Aston Villa y volvió a dejar su sello en la Premier League con una definición espectacular. El argentino busca mantener este nivel y volver a ser considerado para la Selección en el futuro.