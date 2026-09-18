Dibu Martínez sufrió una dura goleada en Chelsea ante Brentford

Brentford venció por 3-0 a Chelsea como local, en un partido correspondiente a la fecha 5 de la Premier League. El encuentro se disputó en el estadio Gtech Community Stadium.

Tanto el Dibu Martínez como Valentín Barco fueron titulares en el conjunto de Londres. El arquero argentino quedó expuesto por los tres goles, mientras que el Colo tuvo un partido discreto.

Con este resultado, Brentford sigue con su buena racha y suma 9 puntos, ubicándose en la 3 posición de la liga, mientras que Chelsea tiene 7 unidades, en la 7 posición en la tabla.

El marcador se abrió a los 61 minutos del segundo tiempo. Jaidon Anthony apareció dentro del área y conectó de cabeza un córner ejecutado por Mikkel Damsgaard para poner el 1-0.

A los 83 minutos, Kevin Schade disparóy el Dibu la contuvo. Sin embargo, el arquero dejó el rebote e Igor Thiago apareció para empujar el balón y ampliar la ventaja. Ya en el tiempo añadido, a los 90+4', Fábio Carvalho definió de derecha desde corta distancia para establecer el definitivo 3-0.