Manchester City venció al Sunderland en un partido a puro gol y quedó como único líder de la Premier League

Manchester City se convirtió en el único líder de la Premier League después de protagonizar un espectacular triunfo por 5 a 3 ante Sunderland en el Etihad Stadium. El equipo dirigido por Enzo Maresca mantuvo su arranque perfecto en el campeonato y aprovechó la derrota del Arsenal para quedar tres puntos por encima de los Gunners.

El encuentro tuvo ocho goles y una enorme cantidad de emociones. Enzo Fernández, Rayan Cherki, Antoine Semenyo, en dos oportunidades, y Erling Haaland marcaron para el conjunto local, mientras que Brian Brobbey convirtió un hat-trick para Sunderland.

El partido comenzó con ritmo frenético y Manchester City golpeó primero a los nueve minutos. Enzo Fernández abrió el marcador con un tiro libre y consiguió así su primer gol desde su llegada al conjunto inglés. Sin embargo, la ventaja duró poco: tres minutos después, Brobbey apareció para igualar el encuentro tras recibir un pase de Enzo Le Fée y definir ante Gianluigi Donnarumma.

A los 29 minutos, Rayan Cherki volvió a poner al City arriba, pero Sunderland respondió nuevamente casi de inmediato. Thomas Meunier asistió a Brobbey, quien apareció para marcar el 2-2 y completar su doblete antes del descanso.

La igualdad volvió a romperse a los 43 minutos. Antoine Semenyo apareció para marcar el 3-2 y devolverle la ventaja al conjunto de Maresca justo antes del entretiempo.

El delantero ghanés volvió a ser protagonista en el comienzo de la segunda mitad. A los 57 minutos, Semenyo marcó su segundo tanto de la tarde y puso el 4-2, aunque Sunderland no se rindió y encontró nuevamente la manera de meterse en partido.

Dos minutos después, Brobbey completó su hat-trick y dejó al conjunto visitante a apenas un gol del empate. El delantero se convirtió así en el gran protagonista de Sunderland, aunque sus tres goles finalmente no alcanzaron para evitar la derrota.

Con el encuentro todavía abierto, Manchester City tuvo que sufrir. Rúben Dias protagonizó una salvada decisiva sobre la línea para evitar que Sunderland alcanzara el empate y mantuvo la ventaja de los locales.

Finalmente, a los 81 minutos, Erling Haaland apareció para sentenciar el partido. El noruego aprovechó un centro de Joško Gvardiol y estableció el 5-3 definitivo después de una revisión del VAR que confirmó la validez del gol.

De esta manera, Manchester City alcanzó los 15 puntos sobre 15 posibles y quedó tres unidades por encima del Arsenal, que había perdido 3-0 ante Brighton. El equipo de Maresca cerró así una jornada perfecta y se consolidó en lo más alto de la Premier League.