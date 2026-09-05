Los Pumas vs. Australia, HOY por un amistoso: hora, formaciones y cómo verlo EN VIVO
Los Pumas y Australia se miden en un test match que servirá como preparación para el Mundial 2027.
Los Pumas volverán a salir a la cancha este sábado con la necesidad de cambiar la imagen que dejaron en su última presentación. El seleccionado argentino de rugby se medirá nuevamente con Australia, esta vez en el Estadio Malvinas Argentinas de Mendoza, en un partido correspondiente a su calendario internacional.
El encuentro comenzará a las 18, tendrá al neozelandés James Dolman como árbitro y será televisado por ESPN, además de estar disponible vía streaming en Disney+.
Argentina llega a esta nueva cita después de haber sido derrotada por los Wallabies el pasado fin de semana por 27 a 21. Por eso, el equipo dirigido por Los Pumas buscará una respuesta inmediata y una victoria que le permita recuperar confianza.
El presente del seleccionado argentino no es el mejor. El 2026 comenzó con una actuación irregular en condición de local en el Nations Championship, torneo en el que consiguió una sola victoria, frente a Gales, y sufrió derrotas ante Inglaterra y Escocia.
A ese comienzo complicado se sumó posteriormente otro duro desafío: Argentina enfrentó a Sudáfrica, vigente bicampeón mundial, y terminó perdiendo en un partido muy parejo que se definió por una diferencia ajustada.
Ahora, Los Pumas tendrán nuevamente a Australia enfrente y buscarán aprovechar la oportunidad para revertir su momento y cerrar esta etapa con una victoria.
Probables formaciones de Los Pumas vs. Los Wallabies por un amistoso
Los Pumas: 1. Boris Wenger, 2. Ignacio Ruiz, 3. Pedro Delgado, 4. Efraín Elías, 5. Franco Molina, 6. Pablo Matera, 7. Guido Petti, 8. Joaquín Moro, 9. Simón Benítez Cruz, 10. Nicolás Roger, 11. Ignacio Mendy, 12. Faustino Sánchez Valarolo, 13. Lucio Cinti, 14. Rodrigo Isgró, 15. Santiago Carreras. Suplentes: 16. Leonel Oviedo, 17. Rodrigo Martínez, 18. Francisco Moreno, 19. Tomás Lavanini, 20. Juan Martín Scelzo, 21. Facundo Cardozo, 22. Gonzalo Bertranou, 23. Mateo Soler.
Wallabies: 1. Angus Bell, 2. Billy Pollard, 3. Taniela Tupou, 4. Josh Canham, 5. Jeremy Williams, 6. Rob Valetini, 7. Fraser McReight, 8. Harry Wilson (C), 9. Ryan Lonergan, 10. Ben Donaldson, 11. Filipo Daugunu, 12. Len Ikitau, 13. Joseph-Aukuso Suaalii, 14. Max Jorgensen, 15. Tom Wright. Suplentes: 16. Josh Nasser, 17. Aidan Ross, 18. Massimo De Lutiis, 19. Lukhan Salakaia-Loto, 20. Charlie Cale, 21. Kalani Thomas, 22. Carter Gordon, 23. Isaac Henry.
Cómo ver en vivo Los Pumas vs. Los Wallabies por un amistoso
El test match amistoso entre Los Pumas (Argentina) y Los Wallabies (Australia) será televisado por ESPN. Además, vas a disfrutarlo en vivo online por las plataformas digitales Flow, DGO, Telecentro Play y Disney + Premium.