AFA anunció una noticia alentadora respecto a las sanciones de la FIFA contra la Selección Argentina

Hace casi una semana, con una decisión pocas veces vista, la FIFA castigó severamente a la Selección Argentina con multas económicas y sanciones disciplinarias por los incidentes en la final del Mundial 2026.

A raíz de ello, la AFA tomó cartas en el asunto y este jueves anunció una noticia más que alentadora respecto a las gestiones para atenuar las penas.

Mediante un comunicado, la entidad madre del fútbol argentino avisó que, por la aceptación de una solicitud previa, los jugadores a los que se les impusieron varios partidos de suspensión podrán purgarlos en amistosos de clase "A".

"La AFA envió un pedido formal a la FIFA para que las sanciones dispuestas a sus futbolistas durante la final de la Copa Mundial 2026 y a la propia asociación, puedan cumplirse en partidos amistosos de clase "A" y/o partidos oficiales, cualquiera de ellos ocurra primero. En virtud del escrito presentado, la Comisión Disciplinaria de la FIFA considera que, de conformidad con la normativa vigente, esta solicitud ha sido aprobada", esgrimieron desde la institución liderada por Claudio Tapia.

#Institucional La FIFA aprueba pedido de la AFA sobre sanciones del Mundial 2026



%uD83D%uDCDDhttps://t.co/oFUXBDRrnw pic.twitter.com/YGlFsWFg5x — AFA (@afa) August 27, 2026

Cabe recordar que Leandro Paredes, Nahuel Molina y Thiago Almada, en principio, no podrían estar durante diez, siete y un cotejo, respectivamente. Además de ellos, Roberto Ayala también podrá disfrutar de este beneficio.

Más allá de eso, en la AFA todavía están esperando los fundamentos de las sanciones para continuar con la apelación ante los organismos correspondientes e intentar reducir las diferentes sanciones.