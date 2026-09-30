AFA apeló oficialmente la sanción de Paredes: cuántos partidos le quedarían de castigo

En búsqueda de su continuidad en la Selección Argentina, desde la AFA presentaron una apelación a la FIFA para reducir al mínimo la sanción de 10 partidos que recibió Leandro Paredes, después de los disturbios en la final del Mundial 2026.

En concreto, la intensión de la Asociación del Fútbol Argentino es que el mediocampista solo deba cumplir tres partidos de castigo, el mínimo para el caso.

Si acaso la apelación llegara a buen puerto, el futbolista entonces cumpliría con la sanción en esta triple fecha de amistosos, ante Bolivia, Burkina Faso y Benín.

Por lo pronto, la Albiceleste deberá esperar entre 20 y 25 días para conocer el resultado de su apelación, por lo que la noticia llegará una vez terminados los partidos de esta fecha.

Pero, si acaso el pedido resulta satisfactorio, Paredes podrá entonces ser convocado en noviembre, para la última fecha FIFA del año.