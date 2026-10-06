La AFA homenajeó a Messi antes de su despedida de la Selección Argentina: el emotivo video para el capitán

Lionel Messi vive las horas previas a su último partido con la Selección Argentina y la AFA decidió acompañar la despedida con un homenaje especial. El organismo publicó en sus redes sociales un emotivo video que recorre distintos momentos de la trayectoria del capitán con la camiseta albiceleste.

El material fue difundido antes del amistoso frente a Benín, que se disputará este martes desde las 20 en el estadio Monumental. El encuentro será el cierre de una etapa que comenzó oficialmente en 2005 y que llevó al rosarino a convertirse en el futbolista con más presencias y goles en la historia del seleccionado.

El video de la AFA tiene una particularidad: el escudo de la Selección Argentina es el encargado de recorrer la historia de Messi con la camiseta nacional. Las imágenes repasan sus primeros pasos, los momentos de mayor dificultad y los títulos que transformaron definitivamente su vínculo con el equipo.

La publicación también recuerda una etapa que incluyó cuatro grandes conquistas con la Selección Mayor: la Copa América 2021, la Finalissima 2022, el Mundial de Qatar 2022 y la Copa América 2024.

A través de Instagram, la AFA acompañó el homenaje con un mensaje dedicado especialmente al capitán: "Gracias, Leo. Gracias por hacernos mejores a todos. Tu legado será eterno, capitán".

Messi y una despedida después de más de dos décadas

El partido ante Benín tendrá un significado especial para los hinchas argentinos. Messi volverá a ponerse la camiseta de la Selección en el Monumental para disputar su último encuentro con el equipo nacional, en una jornada preparada especialmente para despedirlo.

Su recorrido con la Argentina atravesó diferentes etapas. Hubo finales perdidas, críticas y momentos de enorme presión, pero también una seguidilla de títulos que terminó modificando la historia reciente del seleccionado.

La Copa América 2021 marcó el comienzo de esa etapa de conquistas. Un año después llegó la Finalissima ante Italia y, en diciembre de 2022, el Mundial de Qatar. La Copa América 2024 completó una generación que consiguió cuatro títulos consecutivos y que tuvo a Messi como principal referente.

Ahora, después de más de 20 años, el capitán tendrá su última función con la Selección Argentina en el país. Y la AFA ya comenzó a despedirlo con un homenaje que resume una historia que difícilmente vuelva a repetirse.