Alarma para Scaloni: la Selección Argentina confirmó dos bajas para los amistosos de septiembre

Lionel Scaloni sumó dos bajas para la próxima fecha FIFA. La Selección Argentina confirmó que Juan Foyth y Thiago Almada no podrán disputar los amistosos ante Bolivia, Burkina Faso y Benín, debido a diferentes problemas físicos.

La AFA comunicó oficialmente las ausencias a través de sus redes sociales y señaló que ambos futbolistas fueron desafectados de la convocatoria. De esta manera, el cuerpo técnico deberá afrontar los tres compromisos con dos alternativas menos en la nómina.

#SelecciónMayor Los jugadores Juan Foyth y Thiago Almada quedan desafectados por lesión para la triple fecha de amistosos a disputarse en nuestro país. pic.twitter.com/Fz3nZXkC25 — %uD83C%uDDE6%uD83C%uDDF7 Selección Argentina %u2B50%u2B50%u2B50 (@Argentina) September 23, 2026

En el caso de Thiago Almada, el mediocampista sufrió una lesión muscular durante el partido que River perdió 2-1 frente a Huracán. El futbolista apenas pudo permanecer cinco minutos dentro del campo de juego, ya que sintió un fuerte pinchazo y solicitó inmediatamente el cambio.

Los estudios posteriores determinaron que Almada padece un desgarro en el cuádriceps, motivo por el cual quedó descartado para los encuentros que la Selección Argentina disputará durante la ventana internacional.

Por el lado de Juan Foyth, la situación es diferente. El defensor arrastra una lesión muscular que sufrió a fines de agosto, durante el partido de Villarreal frente a Alavés, y todavía no se encuentra completamente recuperado.

Ante este escenario, Scaloni y su cuerpo técnico resolvieron no arriesgar al futbolista y lo desafectaron de la convocatoria. La decisión también contempla el extenso período de inactividad que atravesó Foyth este año luego de sufrir una rotura del tendón de Aquiles.

Así, la Selección Argentina deberá afrontar sus compromisos de septiembre sin Almada ni Foyth. El calendario contempla los amistosos frente a Bolivia, Burkina Faso y Benín, en el marco de una nueva fecha FIFA.