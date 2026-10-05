Antes de la despedida, Lionel Messi tuvo su último entrenamiento en la Selección Argentina
En la previa de su función final, Leo participó este lunes de la práctica de la Albiceleste en Ezeiza.
Mañana a las 20:00, el país vivirá una jornada histórica con la despedida de Lionel Messi de la Selección Argentina, en el partido amistoso frente a Benín en el Estadio Monumental.
Pero antes de lo que será una noche emotiva, y tras incorporarse a la delegación ayer, Leo tuvo este lunes el último entrenamiento junto a sus compañeros en Ezeiza.
En medio de una tarde soleada y radiante, el capitán saltó al terreno de juego después de trabajar en el gimnasio y realizó ejercicios con pelota, siempre con una sonrisa en el rostro.
Aparte de los jugadores y el cuerpo técnico del combinado nacional, también estuvieron presentes Cristian Kily González, entrenador del Inter Miami, y Ezequiel Pocho Lavezzi, excompañero de la Pulga en la Albiceleste.
Respecto al probable once para el duelo contra el conjunto africano, Lionel Scaloni todavía no despejó una duda fundamental: si jugará con tres o cuatro defensores.
En el caso de alinear tres zagueros, la Selección Argentina formaría con: Dibu Martínez; Cuti Romero, Nicolás Otamendi y Lisandro Martínez; Rodrigo De Paul, Enzo Fernández, Alexis Mac Allister y Nicolás Tagliafico; Lionel Messi; Lautaro Martínez y Julián Álvarez.
Ahora bien, si el DT pone una última línea más nutrida, los titulares serían: Dibu Martínez; Agustín Giay o Giuliano Simeone, Cuti Romero, Nicolás Otamendi o Lisandro Martínez y Nicolás Tagliafico; Rodrigo De Paul, Enzo Fernández y Alexis Mac Allister; Lionel Messi; Lautaro Martínez y Julián Álvarez.