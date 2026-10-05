Antes de la despedida, Lionel Messi tuvo su último entrenamiento en la Selección Argentina

Mañana a las 20:00, el país vivirá una jornada histórica con la despedida de Lionel Messi de la Selección Argentina, en el partido amistoso frente a Benín en el Estadio Monumental.

Pero antes de lo que será una noche emotiva, y tras incorporarse a la delegación ayer, Leo tuvo este lunes el último entrenamiento junto a sus compañeros en Ezeiza.

En medio de una tarde soleada y radiante, el capitán saltó al terreno de juego después de trabajar en el gimnasio y realizó ejercicios con pelota, siempre con una sonrisa en el rostro.

SE DIVIERTE EL CAPITÁN EN SU ÚLTIMO ENTRENAMIENTO CON LA SELECCIÓN%uD83E%uDD29%uD83C%uDDE6%uD83C%uDDF7%uD83E%uDE75 https://t.co/vx4iHbHMA4 October 5, 2026

EL ÚLTIMO ENTRENAMIENTO DE MESSI CON LA SELECCIÓN, en vivo por TyC Sports %uD83E%uDD7A https://t.co/LlapcBUx17 — TyC Sports (@TyCSports) October 5, 2026

Aparte de los jugadores y el cuerpo técnico del combinado nacional, también estuvieron presentes Cristian Kily González, entrenador del Inter Miami, y Ezequiel Pocho Lavezzi, excompañero de la Pulga en la Albiceleste.

Respecto al probable once para el duelo contra el conjunto africano, Lionel Scaloni todavía no despejó una duda fundamental: si jugará con tres o cuatro defensores.

En el caso de alinear tres zagueros, la Selección Argentina formaría con: Dibu Martínez; Cuti Romero, Nicolás Otamendi y Lisandro Martínez; Rodrigo De Paul, Enzo Fernández, Alexis Mac Allister y Nicolás Tagliafico; Lionel Messi; Lautaro Martínez y Julián Álvarez.

Ahora bien, si el DT pone una última línea más nutrida, los titulares serían: Dibu Martínez; Agustín Giay o Giuliano Simeone, Cuti Romero, Nicolás Otamendi o Lisandro Martínez y Nicolás Tagliafico; Rodrigo De Paul, Enzo Fernández y Alexis Mac Allister; Lionel Messi; Lautaro Martínez y Julián Álvarez.