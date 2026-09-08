Argentina goleó a Benín en el Mundial Femenino Sub 20

La Selección Argentina Femenina Sub 20 tuvo una actuación contundente en el Mundial Sub 20 y goleó 8 a 0 a Benín por la segunda fecha del torneo que se disputa en Polonia. La Albiceleste se impuso con autoridad en el Estadio Arena Katowice y consiguió un triunfo que le permite avanzar con confianza en la competencia.

Argentina salió decidida a imponer condiciones desde el comienzo y encontró la apertura del marcador a los 15 minutos. Luego de un córner ejecutado desde el sector derecho, Julia Vinhas apareció en el área y conectó un cabezazo que terminó en el fondo de la red para establecer el 1-0.

Con el correr de los minutos, el conjunto argentino mantuvo el control del partido y amplió la diferencia a los 30. Mercedes Diz, una de las principales cartas ofensivas del equipo, aprovechó un espacio en la defensa de Benín, quedó frente al arco y definió para marcar el 2-0.

Argentina aplastó a Benín....

La ventaja pudo ser todavía mayor antes del descanso y finalmente llegó en tiempo de descuento. Annika Paz apareció dentro del área y conectó un cabezazo que picó antes de meterse junto al palo derecho. Así, Argentina se fue al entretiempo con un cómodo 3-0.

Argentina no frenó en el segundo tiempo

El complemento comenzó de la mejor manera para la Selección Femenina Sub 20. Apenas iniciado el segundo tiempo, Mercedes Diz volvió a demostrar toda su velocidad: dejó atrás a las defensoras, superó a la arquera de Benín y definió de media vuelta para convertir el 4-0.

Argentina siguió buscando y tuvo una nueva oportunidad para aumentar la diferencia desde el punto penal. La árbitra sancionó una mano dentro del área y Annika Paz se hizo cargo de la ejecución. La arquera Saizonou logró contener el remate, pero la delantera argentina reaccionó rápidamente y aprovechó el rebote para marcar el 5-0.

Paz todavía tendría mucho más para aportar. La atacante se mostró imparable en los últimos metros y volvió a aparecer dentro del área en dos oportunidades consecutivas para aprovechar las chances generadas por el equipo argentino.

Con esas dos conquistas, Annika completó una jornada espectacular y llevó el marcador hasta el 7-0. La goleada ya era una realidad y la Albiceleste dominaba completamente las acciones frente a un Benín que no encontraba respuestas.

Sobre el cierre del encuentro llegó el último golpe de la Selección Argentina. Julieta Aguilar recibió la pelota en profundidad, ganó metros dentro del área y definió hacia el segundo palo para establecer el definitivo 8-0.

De esta manera, Argentina consiguió una gran goleada ante Benín por la segunda fecha del Mundial Femenino Sub 20. La Albiceleste mostró contundencia en ataque, mantuvo el arco en cero y cerró una presentación que le permite llegar con buenas sensaciones al próximo compromiso del certamen.