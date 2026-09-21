Selección Argentina vs. Venezuela, por los Juegos Suramericanos 2026 EN VIVO: horario, dónde verlo por TV y ONLINE y lo que tenés que saber
La Albiceleste enfrenta a la Vinotinto este lunes, por la última fecha del Grupo B, con el objetivo de meterse entre los cuatro mejores del torneo. Todo lo que hay que saber sobre el partido en Rosario.
La Selección Argentina Sub 19 enfrentará este lunes a Venezuela por la tercera y última fecha del Grupo B de los Juegos Suramericanos 2026. El partido comenzará a las 15 en el Estadio Marcelo Bielsa de Rosario y será clave para definir uno de los lugares en las semifinales.
El equipo dirigido por Diego Placente llega al encuentro con tres puntos, después de perder 2 a 1 ante Paraguay en el debut y recuperarse con una victoria 1 a 0 frente a Uruguay. Franco Domínguez marcó el único gol del triunfo ante la Celeste y le permitió a la Albiceleste llegar a la última jornada con posibilidades concretas de avanzar de ronda.
Argentina necesita sumar ante Venezuela para asegurarse la clasificación sin depender de lo que ocurra en el otro partido de la zona. Un triunfo o un empate ante la Vinotinto le permitirá terminar entre los dos primeros puestos del Grupo B y acceder a las semifinales.
Venezuela también tiene tres unidades y llega en una situación similar. El seleccionado venezolano comenzó el torneo con una victoria 1 a 0 sobre Uruguay, pero luego cayó 2 a 0 frente a Paraguay. Por eso, el duelo ante Argentina aparece como un partido decisivo para ambos equipos.
Paraguay, que suma seis puntos y ya aseguró su lugar en la siguiente instancia, enfrentará a Uruguay este lunes desde las 10. En tanto, Argentina y Venezuela se medirán a partir de las 15 para definir al otro clasificado del Grupo B.
Los dos mejores equipos de cada zona avanzarán a las semifinales de los Juegos Suramericanos. La próxima instancia se disputará el miércoles 23 de septiembre, mientras que el partido por el tercer puesto y la final están programados para el viernes 25.
La probable formación de Argentina vs. Venezuela por los Juegos Suramericanos 2026
Máximo Leguizamón; Santiago Silveira, Nicolás Marcipar, Fernando Closter, Joaquín Salas; Santiago Espíndola, Facundo Carrizo, Ramiro Tulián, Ian Subiabre; Felipe Esquivel, Uriel Ojeda. DT: Diego Placente
Lo que tenés que saber del partido entre Argentina y Venezuela por los Juegos Suramericanos 2026
Grupo B - Fecha 3
Lunes 21 de septiembre
- 15.00 Argentina vs. Venezuela
- Estadio Marcelo Bielsa
- Transmisión: TyC Sports, DeporTV, Disney+, LPF Play, Youtube de Odesur y medios oficiales
A continuación, el fixture completo de los Juegos Odesur 2026 - Fútbol Masculino
- Grupo A: Colombia, Perú, Panamá y Chile
- Grupo B: Argentina, Paraguay, Uruguay y Venezuela
Fecha 1
Miércoles 16 de septiembre
Colombia 2 - Perú 0
Chile 4 - Panamá 1
Jueves 17 de septiembre
Argentina 1 - Paraguay 2
Uruguay 0 - Venezuela 1
Fecha 2
Viernes 18 de septiembre
Colombia 0 - Panamá 1
Chile 0 - Perú 2
Sábado 19 de septiembre
Paraguay 2 - Venezuela 0
Argentina 1 - Uruguay 0
Fecha 3
Domingo 20 de septiembre
10.00 Colombia - Chile
15.00 Perú - Panamá
Lunes 21 de septiembre
10.00 Paraguay - Uruguay
15.00 Argentina - Venezuela
FASE FINAL
- Miércoles 23 de septiembre - Semifinales
- Viernes 25 de septiembre - Tercer puesto y Final