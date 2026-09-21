Selección Argentina vs. Venezuela, por los Juegos Suramericanos 2026 EN VIVO: horario, dónde verlo por TV y ONLINE y lo que tenés que saber

La Selección Argentina Sub 19 enfrentará este lunes a Venezuela por la tercera y última fecha del Grupo B de los Juegos Suramericanos 2026. El partido comenzará a las 15 en el Estadio Marcelo Bielsa de Rosario y será clave para definir uno de los lugares en las semifinales.

El equipo dirigido por Diego Placente llega al encuentro con tres puntos, después de perder 2 a 1 ante Paraguay en el debut y recuperarse con una victoria 1 a 0 frente a Uruguay. Franco Domínguez marcó el único gol del triunfo ante la Celeste y le permitió a la Albiceleste llegar a la última jornada con posibilidades concretas de avanzar de ronda.

Argentina necesita sumar ante Venezuela para asegurarse la clasificación sin depender de lo que ocurra en el otro partido de la zona. Un triunfo o un empate ante la Vinotinto le permitirá terminar entre los dos primeros puestos del Grupo B y acceder a las semifinales.

Venezuela también tiene tres unidades y llega en una situación similar. El seleccionado venezolano comenzó el torneo con una victoria 1 a 0 sobre Uruguay, pero luego cayó 2 a 0 frente a Paraguay. Por eso, el duelo ante Argentina aparece como un partido decisivo para ambos equipos.

Paraguay, que suma seis puntos y ya aseguró su lugar en la siguiente instancia, enfrentará a Uruguay este lunes desde las 10. En tanto, Argentina y Venezuela se medirán a partir de las 15 para definir al otro clasificado del Grupo B.

Los dos mejores equipos de cada zona avanzarán a las semifinales de los Juegos Suramericanos. La próxima instancia se disputará el miércoles 23 de septiembre, mientras que el partido por el tercer puesto y la final están programados para el viernes 25.

La probable formación de Argentina vs. Venezuela por los Juegos Suramericanos 2026

Máximo Leguizamón; Santiago Silveira, Nicolás Marcipar, Fernando Closter, Joaquín Salas; Santiago Espíndola, Facundo Carrizo, Ramiro Tulián, Ian Subiabre; Felipe Esquivel, Uriel Ojeda. DT: Diego Placente

Lo que tenés que saber del partido entre Argentina y Venezuela por los Juegos Suramericanos 2026



Grupo B - Fecha 3



Lunes 21 de septiembre

15.00 Argentina vs. Venezuela

Estadio Marcelo Bielsa

Transmisión: TyC Sports, DeporTV, Disney+, LPF Play, Youtube de Odesur y medios oficiales

A continuación, el fixture completo de los Juegos Odesur 2026 - Fútbol Masculino

Grupo A : Colombia, Perú, Panamá y Chile

: Colombia, Perú, Panamá y Chile Grupo B : Argentina, Paraguay, Uruguay y Venezuela

Fecha 1

Miércoles 16 de septiembre

Jueves 17 de septiembre

Colombia 2 - Perú 0Chile 4 - Panamá 1Uruguay 0 - Venezuela 1

Fecha 2

Viernes 18 de septiembre

Sábado 19 de septiembre

Colombia 0 - Panamá 1Chile 0 - Perú 2Paraguay 2 - Venezuela 0

Fecha 3

Domingo 20 de septiembre

Lunes 21 de septiembre

10.00 Colombia - Chile15.00 Perú - Panamá10.00 Paraguay - Uruguay





FASE FINAL