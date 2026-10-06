Argentina vs. Benín, en la despedida de Lionel Messi: hora, formaciones y cómo verlo EN VIVO

Cuenta regresiva para el partido que nadie quería que llegue, el fin de una era de para muchos el mejor jugador de todos los tiempos con su selección y es que hoy martes, desde las 20 en el Estadio Monumental, la Argentina enfrenta a Benín ante 85 mil personas que homenajearán a Lionel Messi en su "último baile" con la celeste y blanca.

Para esata ocasión tan especial se van a incorporar Giovani Lo Celso, Rodrigo De Paul y Nicolás Otamendi, tres futbolistas que son del círculo íntimo del diez y que no habían disputados los últimos dos duelos de los dirigidos por Lionel Scaloni.

Lionel Messi buscará su último grito sagrado con la Selección Argentina.

Cómo llega la Selección Argentina para enfrentar a Benín

Argentina goleó 4 a 0 a Bolivia con tantos de Lautaro Martínez, Nicolás Paz, Cristian Romero y Juan José López y luego destrozó por 7 a 0 al sub 23 de Burkina Faso con gritos de Lautaro, Gianluca Prestianni, Nico Paz, Julián Álvarez, Franco Mastantuono, Giuliano Simeone y uno en contra.

Todo le sirvió a Scaloni para ir viendo alternativas de cara a la Copa América 2028 y el Mundial 2030, con la particularidad que todavía no definió su futuro, aunque tiene intenciones de extender el vínculo con la AFA tras las reuniones con Claudio "Chiqui" Tapia.

El partido de hoy le pondrá fin a la historia exitosa de Messi con Argentina. Fueron seis títulos desde aquel Mundial Sub 20 en 2025, la Medalla de Oro en Pekín 2008, la Copa América 2021, la Finalissima 2022, el Mundial Qatar 2022 y la Copa América 2024.

Así llega Benín con la Selección Argentina para enfrentar a Benín

Benín viene de jugar en el Stade Olympique Alassane Ouattara en Abiyán, Costa de Marfil, con triunfo por 2 a 1 ante Mauritania para quedar como líderes de la clasificación para la Copa Africana de Naciones.

Benín, el último rival de Messi con la camiseta de la Argentina.

El alemán Gernot Roh puso a los mismos iniciales en el 1 a 1 ante Burkina Faso en la primera fecha, aunque logró un triunfo importante gracias a un doblete de Rafael Aloko.

Probables formaciones de la Selección Argentina vs. Benín en la despedida de Messi

Selección Argentina: Dibu Martínez; Agustín Giay, Cristian Romero, Nicolás Otamendi, Nicolás Tagliafico; Rodrigo De Paul, Enzo Fernández, Alexis Mac Allister; Lionel Messi, Julián Álvarez y Lautaro Martínez. DT: Lionel Scaloni

Benín: Marcel Souke Dandjinou; Yohan Roche, Mohamed Tijani, Charlemagne Azongnitode, Tamimou Ouorou; Sessi D'Almeida, Imourane Hassane; Yamirou Ouorou, Junior Olaitan, Rodolfo Aloko; Tosin Aiyegun. DT: Gernot Rohr

Cómo ver en vivo a la Selección Argentina vs. Benín en la despedida de Messi

El partido entre laanteen un amistoso será televisado po, aunque también lo vas a poder disfrutar en vivo online por las plataformas digitales de streaming de