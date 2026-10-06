Argentina vs. Benín: el probable equipo de Scaloni para la despedida de Messi de la Selección

La Selección Argentina se prepara para enfrentar a Benín este martes desde las 20, en el último amistoso internacional de la fecha FIFA. El encuentro tendrá un condimento especial: será la última presentación de Lionel Messi con la camiseta albiceleste, en un partido que marcará el cierre de una etapa para varios de los futbolistas que compartieron camino con el capitán.

De cara al encuentro, Lionel Scaloni analiza un equipo con fuerte presencia de los jugadores que fueron protagonistas de los últimos procesos mundialistas. Si bien todavía resta el entrenamiento previo al partido, el entrenador tendría prácticamente definido el once inicial.

El probable equipo de Argentina vs. Benín

En el arco estará Emiliano Martínez, mientras que la dupla central estará conformada por Cristian Romero y Lisandro Martínez.

La principal incógnita aparece en el lateral izquierdo. Nicolás Tagliafico intentará recuperarse de la molestia física que le impidió disputar los dos amistosos anteriores. Si no llega en condiciones, Facundo Medina volvería a ocupar ese sector, tal como ocurrió ante Burkina Faso.

Por la derecha, Agustín Giay aparece como la principal alternativa. Nahuel Molina no podrá jugar por suspensión y Gonzalo Montiel no fue convocado para esta Fecha FIFA.

En la mitad de la cancha se producirá uno de los regresos más esperados: Rodrigo De Paul volverá a ser titular después de no haber formado parte de la convocatoria para los últimos compromisos. El mediocampista tendrá así la posibilidad de compartir nuevamente cancha con Messi con la camiseta argentina.

Junto a De Paul estarán Enzo Fernández y Alexis Mac Allister, dos piezas habituales del mediocampo durante el ciclo de Scaloni.

En ataque, Messi será nuevamente la gran referencia. Todo indica que el capitán estará acompañado por Lautaro Martínez y Julián Álvarez, en un tridente ofensivo que reúne a tres de los principales protagonistas de la Selección en los últimos años.

El probable equipo titular de Argentina

Emiliano Martínez; Agustín Giay, Cristian Romero, Lisandro Martínez, Nicolás Tagliafico o Facundo Medina; Rodrigo De Paul, Enzo Fernández, Alexis Mac Allister; Lionel Messi, Lautaro Martínez y Julián Álvarez.