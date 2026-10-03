Argentina vs. Burkina Faso, por un amistoso en fecha FIFA: hora, formaciones y dónde verlo EN VIVO

La Selección Argentina vuelve a presentarse ante su público. Este sábado, desde las 21, el equipo dirigido por Lionel Scaloni enfrentará a Burkina Faso en el Estadio Monumental, por el segundo amistoso de la fecha FIFA. El árbitro designado fue el chileno José Cabero, quien tendrá como asistentes a sus compatriotas Wladimir Muñoz y Carlos Venegas.

La Albiceleste llega a este encuentro luego de la sólida goleada 4 a 0 sobre Bolivia del pasado miércoles, donde se destacó la actuación de Nicolás Paz. Los goles para los dirigidos por Lionel Scaloni los hicieron Lautaro Martínez, Nico Paz, Cristian "Cuti" Romero y José Manuel "Flaco" López, dos en cada tiempo.

Para este encuentro, Lionel Messi no estará entre los titulares ni formará parte del partido. El capitán fue convocado para esta fecha FIFA, pero su participación quedó reservada para el último compromiso, que será ante Benín el martes 6 de octubre en el Monumental y marcará su despedida de la Selección Argentina frente al público.

Mientras tanto, Scaloni continúa evaluando alternativas para la formación. El entrenador mantiene abierta la posibilidad de realizar variantes respecto del equipo que comenzó el partido frente a Bolivia, con distintos futbolistas buscando ganarse un lugar en esta nueva etapa del seleccionado.

Burkina Faso, por su parte, viene de disputar dos partidos correspondientes a la clasificación para la Copa Africana de Naciones, en los que igualó 1 a 1 con Benín para luego derrotar 1a 0 a la República Centroafricana. Toda la previa estuvo marcada por momentos de tensión debido a la cancelación de un vuelo, la falta de organización que casi provoca que no viaje. Varios de los habituales se enojaron por la situación, se negaron a disputar el cotejo y debieron llamar de emergencia a varios integrantes de la Sub 23.

Para este partido, el Estadio Monumental solo podrá contar con el 50% del aforo debido a las sanciones que recibió la Selección argentina durante el Mundial 2026.

De todas maneras, para la despedida de Lionel Messi que será el próximo martes contra Benín, se espera una verdadera fiesta inolvidable con el 100% de los lugares ocupados.

Probables formaciones de Argentina vs. Burkina Faso por un Amistoso Internacional

Argentina: Emiliano Martínez; Agustín Giay, Cristian Romero, Lisandro Martínez, Román Vega o Facundo Medina; Nicolás Paz, Exequiel Palacios, Alexis Mac Allister, Gianluca Prestianni o Matías Soulé; Lautaro Martínez y Julián Álvarez. DT: Lionel Scaloni

Burkina Faso: Hervé Koffi; Issa Kaboré, Nasser Djiga, Edmond Tapsoba, Arsène Kouassi; Josué Doucet, Ismahila Ouédraogo; Abdoul Zagré, Ousseni Bouda, Abdoul Tapsoba y Lassina Traoré. DT: Amir Abdou

Cómo ver EN VIVO Argentina vs. Burkina Faso por un Amistoso Internacional por TV y ONLINE

El partido entre Argentina y Burkina Faso por un Amistoso Internacional será televisado por Telefe y TyC Sports. Además, será televisado en vivo por las plataformas digitales de streaming de Flow, DGO y Telecentro Play.