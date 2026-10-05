El arquero de Benín desafió a Messi antes de su despedida: "Si hay un penal, intentaré pararlo"

La despedida de Lionel Messi de la Selección Argentina tendrá este martes un protagonista del otro lado del campo que no está dispuesto a hacer concesiones. Marcel Dandjinou, arquero de Benín, anticipó que afrontará el amistoso en el Monumental con la máxima seriedad y aseguró que intentará detener al capitán argentino si tiene la posibilidad.

El encuentro comenzará a las 20 y estará marcado por el último partido de Messi con la camiseta albiceleste ante su público. Sin embargo, Dandjinou dejó claro que la admiración por el rosarino no cambiará su actitud durante los 90 minutos.

"Es algo que ocurre una sola vez en nuestra carrera, por ser el último partido de Messi. Es un partido especial. Pero estamos aquí por Argentina y por Messi, aunque no debemos olvidar que también representamos a nuestro país", afirmó el arquero de 28 años en diálogo con Marca.

Benín llegará al Monumental con la intención de competir y no simplemente de formar parte de la fiesta. Dandjinou, futbolista del Kruger United de Sudáfrica, apeló a la lógica del fútbol para explicar la postura de su equipo.

"Esto es fútbol: once contra once. Podemos ganar, empatar o ellos pueden ganar. No estamos aquí para hacer turismo en Argentina, estamos aquí para jugar y competir", sostuvo.

La Selección argentina llega al encuentro después de dos goleadas contundentes: 4-0 ante Bolivia en Córdoba y 7-0 frente a Burkina Faso en Buenos Aires. En esos dos partidos convirtió 11 goles y no recibió ninguno.

El arquero de Benín no le regalará un gol a Messi

Dandjinou también respondió una pregunta que inevitablemente aparece en la previa de una despedida como la de Messi: qué haría si el capitán argentino tuviera un penal en los últimos minutos.

La respuesta del arquero fue contundente y no dejó lugar a interpretaciones.

"No, no. Soy arquero y estoy ahí para parar. Aunque sea el último minuto y haya un penalti, si Messi lo tira, intentaré pararlo. Es así de simple: es fútbol", aseguró.

El futbolista africano reconoció que Messi es una leyenda y expresó su admiración por el argentino, pero remarcó que dentro de la cancha no habrá regalos.

"Estamos aquí para celebrar a Messi, pero nadie nos ha dicho que tengamos que regalarle un gol. Y conociendo a Messi, tampoco necesitas regalarle nada. Si quiere marcar, tendrá que hacer todo lo posible para conseguirlo", agregó.

El insólito pedido del arquero de Benín por las camisetas de Messi

Más allá de la competencia, Dandjinou reveló que existe una preocupación entre sus compañeros: todos quieren quedarse con un recuerdo de Messi después del partido.

Por eso, hizo un particular pedido a los organizadores del encuentro: que haya suficientes camisetas del capitán argentino para todo el plantel.

"Si se lo preguntas a cualquiera de mi equipo, todos quieren su camiseta. Sería bueno que hicieran muchas camisetas y nos dieran una a cada jugador. Porque si solo uno puede ir a pedirle la camiseta, no creo que sea fácil: ¡todos la queremos!", explicó.

Benín negó problemas en Buenos Aires

Dandjinou también se refirió a las versiones sobre supuestos inconvenientes que habría sufrido la delegación durante su estadía en Argentina y aseguró que el plantel se encuentra en buenas condiciones.

A diferencia de Burkina Faso, que tuvo dificultades vinculadas con su viaje, Benín llegó a Buenos Aires después de disputar un partido ante Mauritania el 29 de septiembre en Costa de Marfil.

Durante su estadía, incluso algunos integrantes del plantel aprovecharon para asistir al encuentro entre Independiente e Instituto en Avellaneda.

"No hemos tenido ningún problema. Estamos bien aquí en Buenos Aires. La verdad es que hemos tenido buenas condiciones", concluyó el arquero, que este martes tendrá una misión especial: intentar que la despedida de Messi no termine con un gol del capitán argentino.