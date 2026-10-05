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Así fue por dentro el último entrenamiento de Lionel Messi con la Selección Argentina

El astro rosarino vivió una jornada relajada junto a sus compañeros en el predio de Ezeiza. Las imágenes que dejó la tarde en la que el "10" se empezó a despedir de la Albiceleste.

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Lionel Messi realizó este lunes en Ezeiza su último entrenamiento con la Selección Argentina. Se trató de una jornada histórica, por tratarse de la última vez que el astro rosarino pisó el verde cesped del predio que lleva su nombre como futbolista.

Crédito: Crónica/ Nahuel Ventura.
Crédito: Crónica/ Nahuel Ventura.

La tarde dejó varias postales especiales, con la presencia de los históricos campeones y subcampeones del mundo que acompañaron al crack mundial en muchos partidos a su lado, compartiendo los ejercicios de manera amena.

Crédito: Crónica/Nahuel Ventura.
Crédito: Crónica/Nahuel Ventura.

Se lo pudo ver a Messi junto a Rodrigo De Paul, Enzo Fernández, Cuti Romero, Julián Álvarez, Nicolás Otamendi, Lisandro Martínez y Giovani Lo Celso, entre otros. Compartieron un ejercicio que incluyó prendas para quienes perdían la pelota, un condimento habitual en los entrenamientos del plantel que provocó risas y cargadas entre los jugadores.

Lavezzi presente en el último entrenamiento de Leo. Crédito: Crónica/Nahuel Ventura.
Lavezzi presente en el último entrenamiento de Leo. Crédito: Crónica/Nahuel Ventura.

A su vez, el entrenamiento inició con un trabajo en el gimnasio, que luego fue llevado campo principal del predio, donde el profesor Luis Martín condujo la entrada en calor antes de que Lionel Scaloni tomara el control de los ejercicios.

Todas las imágenes del último entrenamiento de Lionel Messi desde dentro

Crédito: Crónica/ Nahuel Ventura.
Crédito: Crónica/ Nahuel Ventura.
Crédito: Crónica/Nahuel Ventura.
Crédito: Crónica/Nahuel Ventura.
Crédito: Crónica/Nahuel Ventura.
Crédito: Crónica/Nahuel Ventura.
Crédito: Crónica/Nahuel Ventura.
Crédito: Crónica/Nahuel Ventura.
Crédito: Crónica/Nahuel Ventura.
Crédito: Crónica/Nahuel Ventura.
Crédito:Crónica/Nahuel Ventura.
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Crédito: Crónica/Nahuel Ventura,
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Crédito: Crónica/Nahuel Ventura.
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