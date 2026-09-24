Menú
Crónica en vivo

AHORA
SESIÓN

¡EN VIVO! Senado: el gobierno consiguió quórum para eliminar zonas frías

DEFINE EL ONCE

Atentos: el equipo que paró Scaloni de cara a los amistosos de la Selección Argentina

Lionel Scaloni dispuso un ensayo táctico que dejó indicios de una posible formación de la Selección Argentina para el amistoso ante Bolivia.

Agregá Crónica - Firme junto al pueblo enCrónica - Firme junto al pueblo Google Preference

 La Selección Argentina se prepara de cara a los amistosos que afrontará durante esta fecha FIFA ante Bolivia, Burkina Faso y Benín

En la práctica de este miércoles, Lionel Scaloni dispuso un ensayo táctico que dejó indicios sobre una posible formación para el encuentro del próximo miércoles ante el conjunto sudamericano.

La novedad principal fue la presencia tanto de Lautaro Martinez como de Julián Álvarez, que compartieron el frente de ataque en el entrenamiento. 

Otra de las novedades fue el ingreso de Franco Mastantuono como volante por derecha y el de Facundo Medina en el lateral izquierdo. Por su parte, Nicolás Tagliafico no participó de la práctica de fútbol.

El primer equipo que probó el entrenador Albiceleste fue el siguiente: Emiliano Martínez; Agustín Giay, Cristian Romero, Lisandro Martínez, Facundo Medina; Exequiel Palacios, Alexis Mac Allister; Franco Mastantuono, Nicolás Paz; Julián Álvarez, Lautaro Martínez.

Esta nota habla de:
1
El presidente de Vélez rompió el silencio tras el fallo del Tribunal de Disciplina a favor de Boca
PICANTE

El presidente de Vélez rompió el silencio tras el fallo del Tribunal de Disciplina a favor de Boca

2
La Selección Argentina se medirá con Paraguay en la final de los Juegos Suramericanos
POR LA DE ORO

La Selección Argentina se medirá con Paraguay en la final de los Juegos Suramericanos

3
Tremendo: el Papu Gómez se va a un exótico destino
DEJA EUROPA

Tremendo: el Papu Gómez se va a un exótico destino

4
¿Se va Santiago Beltrán?: River tiene en la mira a Agustín Rossi
BOMBA

¿Se va Santiago Beltrán?: River tiene en la mira a Agustín Rossi

5
La AFA designó al árbitro para el clásico entre Boca y Racing por la Copa Argentina
EL ELEGIDO

La AFA designó al árbitro para el clásico entre Boca y Racing por la Copa Argentina