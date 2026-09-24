Atentos: el equipo que paró Scaloni de cara a los amistosos de la Selección Argentina

La Selección Argentina se prepara de cara a los amistosos que afrontará durante esta fecha FIFA ante Bolivia, Burkina Faso y Benín.

En la práctica de este miércoles, Lionel Scaloni dispuso un ensayo táctico que dejó indicios sobre una posible formación para el encuentro del próximo miércoles ante el conjunto sudamericano.

La novedad principal fue la presencia tanto de Lautaro Martinez como de Julián Álvarez, que compartieron el frente de ataque en el entrenamiento.

Otra de las novedades fue el ingreso de Franco Mastantuono como volante por derecha y el de Facundo Medina en el lateral izquierdo. Por su parte, Nicolás Tagliafico no participó de la práctica de fútbol.

El primer equipo que probó el entrenador Albiceleste fue el siguiente: Emiliano Martínez; Agustín Giay, Cristian Romero, Lisandro Martínez, Facundo Medina; Exequiel Palacios, Alexis Mac Allister; Franco Mastantuono, Nicolás Paz; Julián Álvarez, Lautaro Martínez.