Atentos: la Selección Argentina liberó a Tomás Palacios, Leonel Flores y Tobías Andrada

A un día del partido amistoso de la Selección Argentina ante Bolivia en esta fecha FIFA, la AFA confirmó cambios en la lista de convocados al anunciarse tres bajas.

Es que Tomás Palacios y Leonel Flores fueron liberados por Lionel Scaloni para que puedan regresar a sus clubes, ya que tienen compromisos con Estudiantes y Boca respectivamente.

En su comunicado, la Albiceleste informó que el defensor volverá al Pincha este mismo martes, mientras que el delantero del Xeneize lo hará luego del amistoso ante Bolivia.

Luego de sus respectivos compromisos, Estudiantes ante Platense este jueves y Boca ante Unión el próximo viernes, ambos jugadores volverán a la convocatoria de la Selección.

En tanto, quien fue desafectado fue Tobías Andrada, quien volverá a River para terminar de recuperarse de su lesión muscular leve.