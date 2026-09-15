Bomba mundial: Scaloni convocó a Messi a la Selección Argentina y Tapia confirmó cuándo será su despedida

La noticia que todo el mundo estaba esperando se confirmó este martes: Lionel Messi fue convocado por Lionel Scaloni para la próxima fecha FIFA y tendrá su merecida despedida de la Selección Argentina.

Quien confirmó la bomba fue nada más y nada menos que el presidente de la AFA, Claudio Tapia, mediante un video en redes sociales.

"Después de una charla con Lionel Scaloni, hemos tomado la decisión de invitar al mejor jugador del mundo, al emblema de nuestra selección, a nuestro capitán, Lionel Andrés Messi, para que pueda tener la despedida que realmente se merece", expuso.

En esa línea, el máximo dirigente de la entidad madre del fútbol argentino indicó que esa cita será el próximo martes 6 de octubre, cuando el combinado nacional se medirá ante Benín, en el último de los tres compromisos que tendrá en esta ventana . A su vez, lo mismo ocurrirá con Rodrigo De Paul y Giovani Lo Celso.

Además, adelantó que los campeones del mundo en Qatar 2022 que compartieron plantel con el astro argentino también serán invitados para presenciar la cita junto a sus familias.

Respecto a la nómina, gran parte de la base de la última Copa del Mundo se mantiene y aparecieron nombres salientes como los de Franco Mastantuono, Matías Soulé y Gianluca Prestianni. Cabe destacar que este viernes se conocerá qué jugadores del medio local se sumarán.