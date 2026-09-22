Bombazo: se encamina la renovación de Lionel Scaloni en la Selección Argentina

Lionel Scaloni está cerca de llegar a un acuerdo para renovar su contrato con la Selección Argentina, que vence a fines de diciembre.

El DT de la Albiceleste continuaría en el cargo después de haber puesto en duda su futuro tras perder la final del último Mundial ante España.

Si bien por el momento no hay confirmaciones, el nuevo vínculo sería por dos años, hasta la Copa América 2028, con la opción de extenderla por dos más, hasta el Mundial 2030.

Aunque desde hace tiempo la AFA le había manifestado su intención de contar con él, hasta este momento la estrategia fue dejar que las aguas se calmaran tras la dura derrota en la Copa del Mundo y confiaban en que Scaloni iba a optar por seguir.

Hay que tener en cuenta que, en caso de que se confirme su continuidad, el entrenador sufrirá modificaciones en su cuerpo técnico porque Walter Samuel dejará de ser su ayudante y se lanzará como DT.