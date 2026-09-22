Menú
Crónica en vivo

¿SE QUEDA?

Bombazo: se encamina la renovación de Lionel Scaloni en la Selección Argentina

Después de haber puesto en duda su futuro tras la final del Mundial, Lionel Scaloni estaría cerca de llegar a un acuerdo con la AFA para renovar en la Selección Argentina.

Agregá Crónica - Firme junto al pueblo enCrónica - Firme junto al pueblo Google Preference

Lionel Scaloni está cerca de llegar a un acuerdo para renovar su contrato con la Selección Argentina, que vence a fines de diciembre.

El DT de la Albiceleste continuaría en el cargo después de haber puesto en duda su futuro tras perder la final del último Mundial ante España.

Si bien por el momento no hay confirmaciones, el nuevo vínculo sería por dos años, hasta la Copa América 2028, con la opción de extenderla por dos más, hasta el Mundial 2030.

Aunque desde hace tiempo la AFA le había manifestado su intención de contar con él, hasta este momento la estrategia fue dejar que las aguas se calmaran tras la dura derrota en la Copa del Mundo y confiaban en que Scaloni iba a optar por seguir.

Hay que tener en cuenta que, en caso de que se confirme su continuidad, el entrenador sufrirá modificaciones en su cuerpo técnico porque Walter Samuel dejará de ser su ayudante y se lanzará como DT.

Esta nota habla de:
1
Lucas Blondel se hartó y cruzó a un periodista por un desafortunado comentario sobre Morena Beltrán: "No me parece justo"
ESCÁNDALO TOTAL

Lucas Blondel se hartó y cruzó a un periodista por un desafortunado comentario sobre Morena Beltrán: "No me parece justo"

2
River presentó seis propuestas ante la AFA para cambiar el fútbol argentino: los detalles
BOMBAZO

River presentó seis propuestas ante la AFA para cambiar el fútbol argentino: los detalles

3
Boca vs. Vasco da Gama por la Copa Sudamericana: cuándo juegan las semifinales, fechas y horarios
CASI TODO LISTO

Boca vs. Vasco da Gama por la Copa Sudamericana: cuándo juegan las semifinales, fechas y horarios

4
Messi presentó la camiseta especial que utilizará en su despedida de la Selección: "Para toda la vida"
NUEVO MODELO

Messi presentó la camiseta especial que utilizará en su despedida de la Selección: "Para toda la vida"

5
Selección Argentina vs. Venezuela, por los Juegos Suramericanos 2026 EN VIVO: horario, dónde verlo por TV y ONLINE y lo que tenés que saber
A TODO O NADA

Selección Argentina vs. Venezuela, por los Juegos Suramericanos 2026 EN VIVO: horario, dónde verlo por TV y ONLINE y lo que tenés que saber