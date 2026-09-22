POSTERGACIÓN
Cambio en la venta de entradas para la despedida de Messi de Argentina: cuándo salen y precios
La AFA anunció cambios en la venta de entradas para la despedida de Lionel Messi de la Selección Argentina ante Benín.
Se viene la venta de entradas para la despedida de Lionel Messi de la Selección Argentina.
El capitán disputará su último partido con la Albiceleste el martes 6 de octubre ante Benín, en el estadio Monumental, como cierre de la fecha FIFA.
La Asociación del Fútbol Argentino informó primeramente que las entradas se iban a poner a la venta el 22 de septiembre; sin embargo, se postergó para el jueves 24 a las 18 a través de deportick. Por cada usuario se venderán hasta cuatro entradas generales.
Vale mencionar que el día de venta de tickets aplica tanto para el encuentro frente a Burkina Faso (3 de octubre) como ante Benin.
Precios de las entradas para Argentina vs. Benín en la despedida de Messi
- POPULAR - $90.000
- MENOR A POPULAR ( 3 a 10 años) - $29.000
- Platea Alta Sívori y Centenario - $180.000
- Platea Media Sívori y Centenario - $320.000
- Platea ALTA San Martín y Belgrano - $320.000
- Platea BAJA San Martín y Belgrano - $450.000
- Platea MEDIA San Martín y Belgrano - $480.000