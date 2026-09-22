Cambio en la venta de entradas para la despedida de Messi de Argentina: cuándo salen y precios

Se viene la venta de entradas para la despedida de Lionel Messi de la Selección Argentina.

El capitán disputará su último partido con la Albiceleste el martes 6 de octubre ante Benín, en el estadio Monumental, como cierre de la fecha FIFA.

La Asociación del Fútbol Argentino informó primeramente que las entradas se iban a poner a la venta el 22 de septiembre; sin embargo, se postergó para el jueves 24 a las 18 a través de deportick. Por cada usuario se venderán hasta cuatro entradas generales.

Vale mencionar que el día de venta de tickets aplica tanto para el encuentro frente a Burkina Faso (3 de octubre) como ante Benin.

#SelecciónMayor La venta de entradas para los encuentros ante Burkina Faso y Benín comenzará el jueves 24 de septiembre %uD83C%uDFAB



%uD83D%uDCDD https://t.co/R1UyOpEdwa pic.twitter.com/oGLb8M76Gi — %uD83C%uDDE6%uD83C%uDDF7 Selección Argentina %u2B50%u2B50%u2B50 (@Argentina) September 22, 2026

Precios de las entradas para Argentina vs. Benín en la despedida de Messi