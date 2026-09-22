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POSTERGACIÓN

Cambio en la venta de entradas para la despedida de Messi de Argentina: cuándo salen y precios

La AFA anunció cambios en la venta de entradas para la despedida de Lionel Messi de la Selección Argentina ante Benín.

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Se viene la venta de entradas para la despedida de Lionel Messi de la Selección Argentina

El capitán disputará su último partido con la Albiceleste el martes 6 de octubre ante Benín, en el estadio Monumental, como cierre de la fecha FIFA.

La Asociación del Fútbol Argentino informó primeramente que las entradas se iban a poner a la venta el 22 de septiembre; sin embargo, se postergó para el jueves 24 a las 18 a través de deportick. Por cada usuario se venderán hasta cuatro entradas generales.

Vale mencionar que el día de venta de tickets aplica tanto para el encuentro frente a Burkina Faso (3 de octubre) como ante Benin.

Precios de las entradas para Argentina vs. Benín en la despedida de Messi

  • POPULAR - $90.000
  • MENOR A POPULAR ( 3 a 10 años) - $29.000
  • Platea Alta Sívori y Centenario - $180.000
  • Platea Media Sívori y Centenario - $320.000
  • Platea ALTA San Martín y Belgrano - $320.000
  • Platea BAJA San Martín y Belgrano - $450.000
  • Platea MEDIA San Martín y Belgrano - $480.000
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