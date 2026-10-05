Los campeones del mundo que no estarán en la despedida de Messi: qué pasará con Papu Gómez

Lionel Messi vivirá este martes una noche especial en el estadio Monumental. El capitán de la Selección Argentina disputará ante Benín su último partido con la camiseta albiceleste y estará acompañado por varios de sus compañeros del plantel que conquistó el Mundial de Qatar 2022.

La Asociación del Fútbol Argentino preparó un homenaje para el capitán y convocó a buena parte de los futbolistas que participaron de aquella histórica conquista. Sin embargo, no todos podrán estar presentes: cinco campeones del mundo serán baja por diferentes motivos.

Los campeones del mundo que no estarán en la despedida de Messi

El primero es Alejandro "Papu" Gómez. El mediocampista no volvió a ser convocado por la Selección después del Mundial de Qatar y tampoco fue invitado para participar del homenaje que se realizará en el Monumental.

Las otras ausencias están relacionadas con compromisos de sus respectivos clubes. Nahuel Molina y Paulo Dybala no podrán viajar desde Italia porque Roma decidió retenerlos ante los partidos que tiene por delante. Ninguno de los dos fue convocado por Lionel Scaloni para esta fecha FIFA.

Guido Rodríguez tampoco será parte de la despedida. El mediocampista permanecerá en España junto al plantel de Valencia, que se prepara para enfrentar a Racing de Santander el próximo domingo.

El quinto ausente será Franco Armani. El arquero, actualmente en Atlético Nacional, deberá quedarse en Colombia debido al compromiso que su equipo tiene frente a Deportes Tolima el miércoles 7 de octubre, apenas un día después del homenaje a Messi.

De esta manera, serán 20 los integrantes del plantel campeón del mundo que estarán presentes en el Monumental para acompañar al capitán argentino en su última presentación con la Selección.

Los campeones del mundo que acompañarán a Messi

Los futbolistas que estarán presentes en el homenaje son:

Emiliano Martínez

Gerónimo Rulli

Gonzalo Montiel

Cristian Romero

Germán Pezzella

Nicolás Otamendi

Lisandro Martínez

Nicolás Tagliafico

Marcos Acuña

Leandro Paredes

Rodrigo De Paul

Giovani Lo Celso

Enzo Fernández

Exequiel Palacios

Alexis Mac Allister

Ángel Di María

Thiago Almada

Ángel Correa

Julián Álvarez

Lautaro Martínez

El Monumental estará colmado para una jornada que tendrá a Messi como principal protagonista. El encuentro ante Benín comenzará este martes 6 de octubre a las 20 y marcará el cierre de una etapa histórica del capitán con la Selección argentina.