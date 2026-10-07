"Ya pasó lo peor": la conmovedora frase de Celia Messi tras la despedida de Lionel

Lionel Messi cerró su historia con la Selección Argentina en una noche cargada de emoción en el estadio Monumental. En el triunfo 3 a 0 ante Benín, el capitán convirtió un gol, dio dos asistencias y luego protagonizó una conmovedora despedida ante los hinchas que colmaron la cancha de River.

Entre los miles de presentes también estuvo su familia, que acompañó al Diez en el último partido que disputó con la Albiceleste. En medio de la salida del estadio, Celia Messi protagonizó un emotivo momento con el periodista Gonzalo Sorbo, quien se encontraba realizando una transmisión en vivo para América.

La madre del astro argentino se acercó al cronista mientras estaba al aire y, antes de retirarse del Monumental, lo saludó con un abrazo y un beso. El encuentro fue breve, pero estuvo cargado de emoción.

"Mi amor, te veo siempre. Estoy emocionada, ya pasó lo peor", le expresó Celia al periodista antes de continuar su camino.

"Estoy emocionada. Ya pasó lo peor", dijo Celia Cuccittini madre de Leo Messi https://t.co/UKrw0RqaAp — Lucas Gatti %u2B50%u2B50%u2B50 (@gattiluc) October 7, 2026

El gesto sorprendió a Sorbo, quien posteriormente compartió el momento en sus redes sociales y le dedicó un sentido mensaje a la madre de Messi.

"Un abrazo que me durará para toda la vida. Gracias Celia por traer al mundo al más grande de todos los tiempos", escribió el movilero, quien además reconoció que quedó tan emocionado por el encuentro que le costó soltarla.

La despedida de Messi de la Selección tuvo así distintos momentos inolvidables, desde su actuación dentro de la cancha hasta el discurso que brindó después del partido. Y en medio de esa noche histórica, Celia también dejó una escena que rápidamente conmovió a los protagonistas y a los hinchas.